Uyuşturucu bağımlısı gencin beni kurtarın çağrısı

Konya’da yaşayan evli ve bir çocuk babası 25 yaşındaki S.P, arkadaş çevresi yüzünden 6 yıl önce uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Birçok kez bırakmak istediğini ancak psikolojik sorunlar yüzünden bırakamadığını anlatan S.P, “6 sene oldu başlayalı, bırakmak istedim olmadı. Sonra yine devam ettim. Ara verdim yine devam ettim. Şimdi çalışmıyorum çok kötü durumdayım. Artık kurtulmak istiyorum. Aile düzenim kalmıyor. Çocuğumun rızkını yiyorum. Laptopumu, telefonumu sattım. Kurtulmak istiyorum artık, bıktım yani. Canıma kadar geldi artık. Elimden gelen bir şey yok. Çalışamıyorum iş vermiyorlar. Zaten asgari ücretle çalışsam evime bakamam çocuğum var. İnşaatta çalışıyorum, şükürler olsun 3-5 kuruş kazanıyoruz. Kiramı ödüyorum, kurtulmak istiyorum sadece" dedi.

“Arkadaş çevresi yüzünden başladım”

Uyuşturucuya arkadaş çevresi yüzünden başladığını belirten S.P, “Bir şey olmaz dediler. Yok ben almam, yapamam dedim. Bir nokta aldım öyle gitti işte. Sonra da bataklığa battım” şeklinde konuştu.

İlk zamanlarda ailesinin yanında kaldığını ve sonra başka yere geçtiğini ifade eden S.P, “Eşimi kaçırarak evlendim. Ailemin yanında kalıyordum. Huzurum yoktu eroin yüzünden, evden ayırdılar. Başka bir yere taşındım. Toprak evde oturuyordum, orası da hep akıyordu yaz kış. Güneş görmüyordu. Sonra burayı bulduk. Krizde evde oluyorum param yok, kimsem yok. Çevrem var ama herkes çıkarı içinde. Cebinde paran varsa kardeşim derler, yoksa sana da yok derler” diye konuştu.

“Temiz arkadaşlarla dolaşın”

Gençlere temiz arkadaş tavsiyesinde bulunan S.P, “Temiz arkadaşlarla dolaşsınlar. Biz bataklığa battık zamanında, kötü arkadaşlarla takıldık. Bir nokta ile başladık sonra devam etti. Öyle bir kafası var ki bitip krize girdikten sonra kalkamıyorsun, hiçbir yerin tutmuyor. Ben sabahtan akşama kadar krizdeydim. Geceleri yatamıyorum, ayaklarım ağrıyor. Ayaklarımda zaten romatizma var. Kurtulursam şükredeceğim. 4 duvar arasında kaldım, huzurum ve mutluluğum yok. Ben de herkes gibi gezmek ve giyinmek istiyorum ama bir türlü olmuyor. Krizde olduğum için para bulsam hemen gidip uyuşturucu alıyorum. İçmeyince yapamıyorum, elim ayağım tutmuyor. Kimseye zararım yok ama evde huzurum kaçıyor. Benim arkadaşım da öldü, yatakta ölü bulundu” şeklinde konuştu.

“Ölmek istiyorum ama çocuğum için yapamıyorum”

Ölmeyi çok denediğini ancak çocuğu için vazgeçtiğini de ifade eden S.P, “Evim kira, faturaları ödeyemedim daha. Ben de ölmek kurtulmak istiyorum ama çocuğum için yapamıyorum. Çok denedim. 1 sene önce cinnet geçirdim pencereden atacaktım kendimi. Madde etkisinden elimi kül tablası olarak kullanıyorum, her tarafıma sigara basıyorum. Eşimin doğum günü bir şey alamadım param yok. Güzel bir hediye ve pasta almak isterim ama yok işte” ifadelerinde bulundu.

“Elimden geldiğince destek oluyorum”

S.P’nin eşi ise eşine elinden geldiği kadar destek olduğunu belirterek, “Krize girdiğinde ve para bulamayıp içemediğinde zorlu oluyor. Titriyor, kendini tanıyamıyor. Yatağa girip kalkamıyor. Mecbur içmesi gerekiyor. Çünkü içmeden kendine gelemiyor. Kurtulmasını istiyoruz, inşallah da kurtulacak. Çalışamadığı için sıkıntı oluyor. Önce bilgisayarını sonra telefonunu sattı. İyi kötü geçinmeye çalışıyoruz ama yetemediği yerler oluyor. Elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz” dedi.