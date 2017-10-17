Uyuşturucu bağımlısı oğlunun tutuklanmasını istiyor

Kent merkezindeki Mustafa Kemal Mahallesi'nde 3 yıl önce eşinin ölümünden sonra oğlu Kenan K. ile birlikte yaşayan Bedriye K., oğlunun uzun yıllardır uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyledi. Akşamları odasının kapısını kilitleyerek uyumaya çalıştığını ancak oğlunun kendisini öldürmesinden korktuğunu belirten Bedriye K., "Lise döneminde uyuşturucu kullanmaya başladı. Okulu da bıraktı. Yıllardır bu çocuktan çekiyorum. Gitmediğim yer, çalmadığım kapı kalmadı. Valisinden, kaymakamına, savcısına, polisine gittim.

bugün yine ben evde yokken gelmiş, çekiç ile kapıyı kırmış, para aramış. Her tarafı dağıtmış satılacak ne varsa alıp götürmüş. Bazen yanında başkaları ile de geliyor. Polise gidiyorum gelip alıyorlar, ben eve gelene kadar onu bırakıyorlar yeniden geliyor. Ne yapacağımı şaşırdım" dedi.

52 SUÇ DOSYASI VAR

Oğlunun 52 suç dosyasının bulunduğu ve kendisini tehdit ettiği içinde uzaklaştırmasının olmasına rağmen yine eve geldiğini söyleyen Bedriye K. şöyle devam etti:

"Oğlumun eve gelmesini istemiyorum. Ancak her seferinde eve zorla gelip kapıyı kırarak içeriye giriyor ve elinde bıçaklarla saldırıyor. İki gün önce evin içerisinde polis uyuşturucu hap buldu. Böyle bir çocuğu devlet nasıl bırakıyor. Benim yaşama hakkım yok mu? Ben öldükten sonra mı güvendiğim devletim benim için harekete geçecek. Başbakanıma, devlet büyüklerime sesleniyorum. Ne olur bana yardım edin. Bu çocuğu ya tedavi ettirin ya da tutuklayın."