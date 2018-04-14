Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Samsun’da uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen genç, yakınları tarafından evde baygın vaziyette bulundu. Yakınlarının durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özkan D. doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
 
Polisler olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fransa yeni füzesini Suriye´de test etti

Fransa yeni füzesini Suriye´de test etti

Aldığı hurda sobadan altınlar çıktı

Aldığı hurda sobadan altınlar çıktı

Suriye operasyonunun detayları belli oldu

Suriye operasyonunun detayları belli oldu

28 Şubat davasında 21 sanığa müebbet

28 Şubat davasında 21 sanığa müebbet

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA