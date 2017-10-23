Uyuşturucu satıcısı 1'i kadın 13 kişi adliyeye sevk edildi

Geçtiğimiz günlerde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat'ın da desteğiyle operasyon düzenlenmişti. Önceden belirlenen 12 ayrı adrese yapılan baskınlarda, uyuşturucu madde satıcısı olduklarından şüphelenilen 13 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 bin 337 uyuşturucu hap, 1 kilo 700 gram esrar, 330 gram skunk maddesi, 18 gram metamfetamin, 14 gram bonzai, 11 gram eroin, amonyak, 2 telsiz, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 71 fişek, 1 kuru sıkı tabanca ile 1 pala ele geçirilmişti. Gözaltına alınan 1'i kadın toplam 13 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.