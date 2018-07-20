Uyuşturucu satıcısı ile polis kovalamacasında 6 araç kullanılamaz hale geldi Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen şüpheli kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı. Uyuşturucu satıcısı ile polis kovalamacısı sonucunda 6 araç kullanılamaz hale geldi