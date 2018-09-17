Uyuşturucuya zorlayan erkek arkadaş serbest bırakıldı

Olay, geçen cumartesi gecesi Osmaniye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Muhammed K., bir apartmanın birinci katında birlikte alkol aldığı kız arkadaşı Rabia U.'ya uyuşturucu kullanması için teklifte bulundu. Teklifi reddeden genç kızla erkek arkadaşı arasında tartışma çıktı. Rabia U., kendisini uyuşturucu almaya zorlayan Muhammed K.'den kurtulmak için pencereden atladı. 3 metre yükseklikten düşen Rabia U. yaralandı.

Çevre sakinlerinin haber vermesi sonucu özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Rabia U.'nun düşme sonucu burnunda ve kolunda kırıklar olduğu belirlendi.

Genç kız, tedavisinin ardından taburcu edilirken, Muhammet K. gözaltına alındı. Üzerinde içmek için bir miktar uyuşturucu bulunduğu öne sürülen Muhammet K., ifadesinin ardından savcılık talimatı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.