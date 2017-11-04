Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Üzerine çaydanlık devrilen 10 aylık bebek ağır yaralandı

Mersin Anamur'da, üzerine içi sıcak su dolu çaydanlık devrilen 10 aylık bebek ağır yaralandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mersin'de 10 aylık bebeğin üzerine çaydanlık devrildi. Olay, dün saat 20.00 sıralarında Anamur ilçesi Ören Mahallesi'nde meydana geldi.
 
Mehmet Faruk Ş. ve eşi Meryem Ş., 10 aylık bebekleriyle bir yakınına ziyarete gitti. Akşam yemeğinin ardından iki aile sohbet edip, çay içmeye başladı. Bu sırada emekleyen minik bebek, kalkmak için üzerinde çaydanlığın bulunduğu masanın örtüsüne asıldı.
 
Örtünün kayması sonucu çaydanlık bebeğin üzerine devrildi. Çağrılan ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırılan bebeğin vücudunda ağır yanıklar oluştuğu, başına çaydanlığın isabet etmesi nedeniyle de kafatasında çatlak olduğu belirtildi.
 
Minik bebek, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Datça'daki orman yangınını arazöz şoförü çıkarmış

Datça'daki orman yangınını arazöz şoförü çıkarmış

İki doktor açıkladı: Bulunan mumyalar uzaylı

İki doktor açıkladı: Bulunan mumyalar uzaylı

Türk mühendis hurdalardan sanat yaptı

Türk mühendis hurdalardan sanat yaptı

Tarihin en acı dolu kareleri

Tarihin en acı dolu kareleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA