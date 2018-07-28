Uzman çavuş kazara kendini vurdu
Malatya'da kendini kazara vuran uzman çavuş, hastanede tedavi altına alındı.
- İHA
Olay Battalgazi ilçesine bağlı Halfettin Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre Şehit İbrahim Ahmet Sarıoğlu sokak üzerinde bir apartmanın 3'üncü katında ikamet eden evli 3 çocuk babası uzman çavuş M.Y. (42) beylik silahının ateşlenmesi sonucu kazara bacağından yaralandı.
Aile yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.Y. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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