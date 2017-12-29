Uzmanı DHI tekniği ile sakal ve bıyık ekimini anlattı

Tüm yüz cerrahi prosedürlerinde olduğu gibi sakal ve bıyık ekiminde de günümüzde DHI tekniği daha fazla tercih edilir. Op. Dr. Güncel Öztürk denetimindeki Hairneva Saç Ekim Merkezi Uzmanları sakal ve bıyık ekiminde DHI tekniği uygulamasını sizler için anlattı.

Sakal ve bıyık ekiminde saç foliküllerini almak ve uygun alanlara transfer etmek için en modern saç ekimi tekniği olan DHI tekniği kullanılır. DHI işlemi ile folikül greft’leri, geleneksel saç nakli işlemlerine benzer şekilde saç derisinin arka ya da yan kısımlarından alınır. Daha sonra alınan saç greft’leri, dudak üstü ve yanak bölgesindeki tüy yoğunluğunun eksik olduğu kısımlara transfer edilir.

Doğal sakal ve bıyık gibi görünür

Genellik ile sakal ve bıyık bölgesi tüyleri bir arada yapılır. Ve yüz bölgesi saç ekimi olarak anılmaktadır. Doğru bir şekilde uygulanırsa ekilen saç kökleri genellik ile normal yüz tüylerine benzer şekilde büyür. Kafa derisinden toplanan saç folikülünün dokusu ve diğer özellikleri, yüz bölgesine ekildikten bir süre sonra tıraş ve bakım ile orijinal tüylere benzeyecek şekilde herhangi bir uzunluğa kadar büyümesi sağlanmalıdır. Nakil işleminden sonra, yeni yüz tüyleri kalıcı olur ve orijinal tüylerden ayırt edilmesi oldukça zordur.

Ekilen saç köklerinin doğal görünmesini sağlamak için greftlerin doğru açıda ve doğru yönde dikkatlice ekilmesi gereklidir. Donör bölgeden saç köklerinin alınmasından sonra canlılığını artırmak için, aşılama sisteminin çok dikkatli bir şekilde yapılması gerekir. Saç kökü hasarını azaltmak için Trombositten Zengin Plazma (PRP) ya da mezoterapi gibi yardımcı teknikler kullanılarak ve cerrahiden sonra saç greft’lerinin hayatta kalması artırılabilir

Dikkat edilmesi gerekenler

İşlem lokal anestezi altında oral sedatif ile yapılır. Ekim işlemi, alınan greft sayısına bağlı olarak yaklaşık 2 ila 5 saat arasında sürebilir. İşlemden sonraki ilk birkaç gün içinde, nakledilen her bir saç kökünün etrafında küçük kabukların oluşması olağan bir durumdur. Hastalar aynı gün gündelik hayatlarına devam edebilir. İşe dönmeleri ya da yorucu olmayan etkinliklere başlamaları için 1 ya da 2 gün beklemeleri tavsiye edilir. Nakledilen saç kökleri yaklaşık 4 hafta içinde düşmeye başlar ve 3 ile 4 ay içinde yeniden büyümeye başlar. Ekilen yüz kıllarının tutunmasını ve canlılığını artırmak için prosedürün her aşamasında gerekli tedbir alınmalıdır. Ekilen kıl köklerinin açıları ve çıkış yönleri en doğru şekilde belirlenmeli, sakal ve bıyık tasarımı da kişinin yüzüyle uyumlu olacak şekilde tasarlanmalıdır.