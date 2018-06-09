Valilik, Salda Gençlik Festivali'nin yapılacağı alanı uygun bulmadı

Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 29 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Salda Gölü Belediye Halk Plajı'nda Yeşilova Belediyesi ile bir organizasyon firması tarafından gerçekleştirilmek istenen "Salda Gençlik Festivali"nin, değerlendirmeler sonucu düzenlenmesinin uygun görülmediği bildirildi.

Yerinde yapılan tespit ve değerlendirmeler sonucu, söz konusu etkinliğin Salda Gölü Sulak Alan Koruma Bölgesi'ne olumsuz ve zararlı etkileri olacağının belirlendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Salda Gölü kıyısında yapılması talep edilen festival mahalli, 2. derece doğal sit alanı ve turizm merkezi sınırları içerisinde kalıyor. Salda Gölü Sulak Alan Koruma Bölgeleri (Hassas Ekolojik - Tampon Koruma Bölgesi) içerisinde yer alıyor. Etkinliğin özelikle hassas koruma bölgesi olarak tanımlanan plaj - sahil bölümü sınırlarına olumsuz etkileri olabileceği, tampon bölge olarak adlandırılan alanda gerçekleştirilecek faaliyetlerin de genel olarak Salda Gölü Sulak Alan Koruma Bölgesi'ne olumsuz ve zararlı etkilerinin olacağı değerlendirilmiştir. Festival düzenlenmesi talep edilen alanın statüsü, kapasitesi, ilgili mevzuat hükümleri ve diğer açıklanan gerekçeler birlikte değerlendirildiğinde, belirtilen yerde söz konusu festivalin düzenlenmesi valiliğimizce uygun görülmemiştir."