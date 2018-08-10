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Van çöreklerinin içinden 26 kilo eroin çıktı

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir kargo firmasına ait depoya düzenlenen operasyonda, Van çöreklerinin içerisine gizlenmiş 26 kilo 50 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir kargo firmasının deposuna operasyon yaptı. Operasyon sırasında, narkotik köpeğin tepki vermesi üzerine bir kargo paketi açıldı.

Yapılan kontrollerde, paketteki Van çöreklerinin içerisine gizlenmiş paketlerde 26 kilo 50 gram eroin ele geçirildi. Polislerin yaptığı detaylı araştırmada, C.M.F.K.'ye ait kargo şirketine Y.G.'nin kimlik bilgilerini kullanarak kargoyu teslim ettiği tespit edildi.

Olayın şüphelisi C.M.F.K ve Y.G. yakalanarak gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

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