Van'da 10 günde 742 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 27 Ağustos-5 Eylül arasında göçmen kaçakçılığına karşı çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 742 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca, jandarmanın 8 ayda düzenlediği 272 operasyonda 5 bin 915 düzensiz göçmen yakalandı. Bu olaylarda organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 133 kişiden 39'u tutuklandı.