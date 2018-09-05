Van'da 10 günde 742 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da 10 günde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 742 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 27 Ağustos-5 Eylül arasında göçmen kaçakçılığına karşı çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 742 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca, jandarmanın 8 ayda düzenlediği 272 operasyonda 5 bin 915 düzensiz göçmen yakalandı. Bu olaylarda organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 133 kişiden 39'u tutuklandı.
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