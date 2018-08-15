Van’da 299 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu ilçesindeki üç ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. Yasadışı yollardan yurda giriş yapan 299 kaçak şahıs ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakaladı. 2 şüpheli şahsın işlemleri devam ederken, yabancı uyruklu şahıslar ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.