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Van’da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığınca devam eden çalışmalar neticesinde 3 bin litre kaçak mazot ele geçirildi.

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 Van’ın Saray Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, İran sınır hattından akaryakıt kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine hemen harekete geçti. Yapılan operasyonda, araziye bırakılmış şekilde 50 adet jelikan içerisinde toplam 3 bin litre kaçak mazot ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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