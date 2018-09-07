Van’da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Van İl Jandarma Komutanlığınca devam eden çalışmalar neticesinde 3 bin litre kaçak mazot ele geçirildi.
- İHA
Van’ın Saray Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, İran sınır hattından akaryakıt kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine hemen harekete geçti. Yapılan operasyonda, araziye bırakılmış şekilde 50 adet jelikan içerisinde toplam 3 bin litre kaçak mazot ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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