Van’da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Van’ın Saray Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, İran sınır hattından akaryakıt kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine hemen harekete geçti. Yapılan operasyonda, araziye bırakılmış şekilde 50 adet jelikan içerisinde toplam 3 bin litre kaçak mazot ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.