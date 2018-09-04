Van’da 5 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
- İHA
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuşba ilçesi Özalp-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, toplam 5 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen V.E. isimli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
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