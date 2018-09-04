Van'da 8 suçtan aranan şüpheli yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık ve göçmen kaçakçılığı kapsamında 8 suçtan aranan ve hakkında 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.F.İ'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler gerçekleştirdikleri teknik takip sonucu şüpheliyi İki Nisan Caddesi'nde operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada sahte nüfus cüzdanı, banka kartı, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Van Emniyet Müdürlüğü tarafından tanzim edilmiş yoklama kaçağı tutanağı ile sahte sürücü belgesi ele geçirildi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.