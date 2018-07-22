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Van’da 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Şabaniye Mahallesi’nde şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, toplam 9 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgisi olduğu tespit edilen F.E. isimli şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldı.

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