Van'da kaçak kazı operasyonu: 5 gözaltı
Van'ın Gevaş ilçesinde kaçak kazı hazırlığında olduğu belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine İnköy Mahallesi Altınsaç mevkisinde bir kamyoneti durdurdu.
Kaçak kazı yapmak amacıyla bölgeye geldikleri belirlenen araçtaki 5 şüpheli gözaltına alındı. Kamyonette yapılan aramada metal arama dedektörü, bilgisayar, sondaj arama makinesi ile çok sayıda define arama malzemesi ele geçirildi.
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