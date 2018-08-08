Van'da kaçak kazı operasyonu: 5 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine İnköy Mahallesi Altınsaç mevkisinde bir kamyoneti durdurdu.

Kaçak kazı yapmak amacıyla bölgeye geldikleri belirlenen araçtaki 5 şüpheli gözaltına alındı. Kamyonette yapılan aramada metal arama dedektörü, bilgisayar, sondaj arama makinesi ile çok sayıda define arama malzemesi ele geçirildi.