Van'da kaybolan çocuğun cesedi bulundu
Van merkez Edremit ilçesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan 8 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, merkez Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde evinin önünde oyun oynarken 8 yaşındaki Berhan Kıyak isimli çocuk dün akşam saatlerinde kayboldu. Yetkililere haber verilmesi üzerine kısa sürede jandarma, Ulusal Medikal Arama Ekibi (UMKE), Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve mahalle sakinleri çevrede Berhan'ı aramaya başladı. Dalgıçların yaptığı aramada evden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta çocuğun cesedi bulundu. Olay yerindeki inceleme devam ediyor.
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