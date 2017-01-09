Vasip Şahin'den tatil açıklaması
Soğuk ve kar yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'da öğrencilerin kar tatili beklentilerine İstanbul Valisi Vasip Şahin'den yanıt geldi.
İstanbul'da son yılların en şiddetli kar yağışı devam ediyor. Hava sıcaklığı ise eksi derecelerde. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı hava yurdumuzu etkisi altına aldı. Özellikle İstanbul'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İstanbul'daki öğrenciler pazartesi gününün tatil olmasıyla büyük bir sevinç yaşadı. İstanbul Valisi Vasip Şahin'den bugün ikinci müjdeli haber geldi. İstanbul'da okullar bugün (10 Ocak Salı) tatil edildi. Kar yağışının yarın da devam edeceği İstanbul'da çarşamba günün tatil olup olmayacağını yarın göreceğiz. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, İstanbul'da kar yağışı cuma gününe kadar devam edecek.
Artan kar yağışı, ara yollardaki tıkanma ve buzlanma nedeniyle İlimizde eğitim-öğretime yarın (salı)1 gün daha ara verilmiştir.— Vasip Şahin (@vasipsahin) 9 Ocak 2017
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İSTANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİN'DEN 9 OCAK PAZARTESİ İÇİN TATİL TWEET'İ
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Twitter’da yaptığı açıklamada, "İlimizde zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime yarın(pazartesi) 1 gün süre ile ara verilmiştir." dedi. Bu açıklamayla yarın 9 Ocak 2017 Pazartesi İstanbul'da okullar tatil edildi.
İlimizde zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime yarın(pazartesi) 1 gün süre ile ara verilmiştir.— Vasip Şahin (@vasipsahin) 8 Ocak 2017
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