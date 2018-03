Vatan aşkı başkadır

LONDRA’DA yaşamını sürdüren, bugüne kadar bir çok dizi ve sinema projelerinde yer alan, Türk sinemasının duayen oyuncularından Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın’la canlandırdığı karakteri ‘Kemal Boratav’ı ve oyunculuğu konuştuk…

Börü gibi projeler için neler söylemek istersiniz?

Dağ 2’nin öncülük ettiği ve hemen sonrasında çekilen diğer sinema filmleri ve diziler bu tarz projelere olan ilgiyi su yüzüne çıkarttı. Ben Instagram hesabım @muratarkin1’e gelen tüm mesajlara cevap veriyorum. Askerlerimizden, sınır ötesi personelimizden, rütbesi ne olursa olsun, gelen milliyetçi ve bizi destekleyen tüm mesajları saklıyorum ve geri dönüş yapıyorum. Mehmetçik bizden hiçbir şey istemedi, ne para ne pul ne şan ne şöhret. Tek istedikleri onları doğru hatırlamamız.Doğru anlatıldığı sürece her zaman bu projelere kapım açık. Birlik, beraberlik, ulus, bayrak ve vatan bilincini gençlere aşılamamız çok önemli.

Dizideki ‘Kemal Boratav’ nasıl bir karakter?

İzleyicilerimizin karakteri doyasıya yaşamalarını istediğim için çok açık vermeden anlatmaya çalışayım. Kemal Boratav’ın ilk dikkat çeken özelliği zekası. Bu zeka ile sadece alt rütbelerin değil üst rütbelerin de güvenini kazanmış bir Özel Harekat tim üyesi. Çevikliği, iradesi, karizması ve ikna kabiliyeti ile öne çıkan bir karakter. İzleyicilerin zaman zaman kendinden birşeyler bulabileceğini umduğum bir karakter.

Rolünüz için özel bir askeri eğitim aldınız mı?

Kemal Boratav oyunculuk kariyerimde en uzun ve en detaylı hazırlandığım karakter oldu diyebilirim. Her zaman spor yapan biri olmama rağmen çekimlerden 6 ay önce başlamak üzere günde iki defa ikişer saatten idman yaptım. Eğitimlerde bize zaman zaman bir ağabey zaman zaman bir komutan, Ahmet Pınar’ın ismini anmadan geçemeyeceğim. Konu ile ilgili kitaplar okudum. Notlar aldım.

Kendinizi güvenlik güçleri yerine koyduğunuzda neler hissediyorsunuz?

Bunu zaman zaman tanıştığımız güvenlik güçleri ile de paylaştım. Allah hepsine kolaylık versin, başımızdan eksik etmesin. Öyle zor ki işleri. Tanımadığın bir başkası için hayatını ortaya koyabilmek.

Oyunculukta hedefleriniz neler?

Oyunculuk adına en büyük hedefim canlandırdığım ya da canlandıracağım karakterin akılda kalıcı olması. Okullarda, sınıflarda gencecik öğrenciler tahtalara filmlerimizdeki replikleri yazıyorlarsa, hiç tanımadığım biri bana büyükbabasının İstiklal Harbi madalyasını hediye etmek istiyorsa, ben sadece oyunculuk anlamında değilhayattaki hedeflerim için de emin adımlarla ilerliyorum demektir.

Londra’da yaşıyorsunuz, vatan özlemi çekiyor musunuz?

Vatan aşkı başka. Bize hastır. Uğrunda ölünendir. Özlenmez mi?

En çok neyi özlüyorsunuz?

İnanın bazen “Trafiğini bile özlemişim” diyorum. Ailemi, muhabbeti, dost ortamımı, kedilerimi, babamla satranç oynamayı, ben kiloma dikkat etmeye çalışırken annemin “Ye şu tatlıyı be oğlum, güçsüz düşeceksin” diye başımın etini yemesini.

Havasını, suyunu...

Proje tekliflerini babanıza danışıyor musunuz?

Projelerle ilgili mutlaka konuşuyoruz tabii. Babamın bana hep söylediği birşey vardır: “Oğlum, sen ne yaparsan en iyisini yaparsın” der. Seçimi bana bırakır. Biz iki dost gibiyiz. Aklındakileri sonuna kadar benimle paylaşır.

Cüneyt Bey’in size en önemli tavsiyesi nedir?

Yurt içinde ve yurt dışında en çok sevilen Cüneyt Arkın bir gün olsun oyunculukla ilgili ders vermeye kalkmadı. Hep tekrarladığı bir konu vardır. Kamera önündeki duruş. Onun dışında şöyle bak, şöyle oyna diye bir kez bile dile getirmedi. Ancak genel olarak, bu işin bir ekip işi olduğu, bizim sadece projenin yüzü olduğumuzu ve kamera arkası ekibi ile bir bütün olduğumuzu, aile olduğumuzu her defasında dile getirmiştir.

AFRiN’DE GÖREV YAPAN TÜM MEHMETÇiĞE

TEŞEKKÜRLERSABAH kalktığımda pencereyi açıp güneşi görüp ne güzel bir gün dediğimde bir yerlerde bunun bedelini ödeyen vatan evlatları olduğunu unutmayalım diyorum. Her zaman söylemekten gurur duydum. Bu ülkede güvendiğim, tüm benliğimle saygı duyduğum kurumların en başında Türk Silahlı Kuvvetleri gelir. Bu kurumun her bireyi, rütbesi ne olursa olsun, çocuklarımızın, torunlarımızın aldığı, alacağı her nefesi borçlu olacakları kahramanlardır. Hepsine selam olsun.