Vatan Şaşmaz cinayetinde yeni detay Ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz'ın ölümü ile ilgili ayrıntılı otopsi raporunda şok detaylar ortaya çıktı. Rapora göre Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker'in kanında kırmızı reçete ile satılan ilaç ile yüksek oranda alkol çıktı.