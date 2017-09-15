Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Vatan Şaşmaz ölmeden önce doğacak oğlunun adını "Asil" koymuş

Tuğba Özay bir otel odasında öldürülen arkadaşı Vatan Şaşmaz'ın oğlunun adını açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tuğba Özay, konuk olduğu UçanKuş TV’de yayınlanan "Canlı Masa" programında yakın arkadaşı Vatan Şaşmaz ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
 
Özay, "Vatan ölmeden br gün önce eş Yasemin'le Ankara'ya gitmiş ve bir oğlu olacağını öğrenmiş. Vatan hemen annesine mesaj atmış. Babaannesi torunun Asil Şaşmaz'la tanış demiş" şeklinde konuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın açıklama yaptı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın açıklama yaptı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA