Vatan Şaşmaz ölmeden önce doğacak oğlunun adını "Asil" koymuş
Tuğba Özay bir otel odasında öldürülen arkadaşı Vatan Şaşmaz'ın oğlunun adını açıkladı.
Tuğba Özay, konuk olduğu UçanKuş TV’de yayınlanan "Canlı Masa" programında yakın arkadaşı Vatan Şaşmaz ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Özay, "Vatan ölmeden br gün önce eş Yasemin'le Ankara'ya gitmiş ve bir oğlu olacağını öğrenmiş. Vatan hemen annesine mesaj atmış. Babaannesi torunun Asil Şaşmaz'la tanış demiş" şeklinde konuştu.
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