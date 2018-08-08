Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Oğlunu boynundan zincirle bacaya bağlayan baba gözaltına alındı

Şanlıurfa'da 13 yaşındaki oğlunu boynundan zincirle bacaya bağladığı iddia edilen baba gözaltına alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatısında bir çocuğun zincirle bağlı olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, 13 yaşındaki Y.Y.'nin boynundan bir metre uzunluğundaki zincirle baca demirine bağlandığını tespit etti.
 
Çocuğu zincirden kurtaran ekipler, Y.Y.’nin kendisini babasının bağladığını söylemesi üzerine baba İ.H.Y.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen baba ile oğlu, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İneklere helikopterle su taşıyorlar

İneklere helikopterle su taşıyorlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA