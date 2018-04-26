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Vincin çarpması sonucu yaşamını yitiren adamın feci ölüm kamerada

İzmir'in Çiğli ilçesinde, su deposuna kaynak yapan Ümit Deveci'nin (26) vincin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

  • DHA
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Olay, geçen 17 Nisan günü saat 12.00 sıralarında Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi.
 
Ağır sanayi makineleri üreten ve montajı yapılan bir firmada çalışan Ümit Deveciye, su deposuna kaynak yaptığı sırada, ray üzerinde hareket eden vinç çarptı.
 
Mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, yeni evlendiği ve eşinin hamile olduğu belirtilen Devecinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
 
Yaşanan kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Devecinin kaynak yaparken ray üzerinde arkasından gelen vinci fark etmediği ve demir kolonla vinç arasında sıkıştığı görülüyor.

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