Virajı alamayan cip otomobille kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Sevindikli Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Engin Ö. idaresindeki bir inşaat firmasına ait 34 RU 820 plakalı cip, virajı alamayarak karşı yönden gelen Ramazan D. kontrolündeki 57 HD 820 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle cip sürücüsü Engin Ö. ile otomobilde bulunan Ramazan D., Yaşar D, Remzi D. ve İbrahim D. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından hemen itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından araçlar içerisinde sıkışan yaralılar çıkartıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra sağlık ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Çevredeki vatandaşların da yardımıyla kazaya karışan araçların kaldırılması ile kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.