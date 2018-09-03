Vurduğu boz ayı yavrusunu yolda sürükledi, 17 bin lira ceza uygulandı GÜMÜŞHANE'de bir kişi tüfekle vurduğu boz ayı yavrusunu ayağına bağladığı iple çekerek karayolunda sürükledi. Ekipler tarafından yakalanan ismi açıklanmayan kişiye, 17 bin 455 lira idari para cezası kesildi.