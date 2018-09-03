Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Vurduğu boz ayı yavrusunu yolda sürükledi, 17 bin lira ceza uygulandı

GÜMÜŞHANE'de bir kişi tüfekle vurduğu boz ayı yavrusunu ayağına bağladığı iple çekerek karayolunda sürükledi. Ekipler tarafından yakalanan ismi açıklanmayan kişiye, 17 bin 455 lira idari para cezası kesildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

700 tl Olay, Gümüşhane'nin İkisu köyü yakınlarında meydana geldi. Köyde, boz ayı yavrusunu ayağına bağladığı iple karayolunda sürükleyen bir kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. 
 
Haber verilmesi üzerine köye gelen Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yavru ayının tüfekle vurularak öldürüldüğünü belirledi.
 
Ekipler, yavru ayıyı tüfekle vuran kişiye, '4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu' kapsamında, 17 bin 455 lira idari para cezası kesti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´ndan duygu yüklü ´Zafer´ klibi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´ndan duygu yüklü ´Zafer´ klibi

Uçan taksilerin hizmete gireceği ilk 5 ülke açıklandı

Uçan taksilerin hizmete gireceği ilk 5 ülke açıklandı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

Kiraların il ve ilçelerdeki en pahallı ve en ucuz olduğu yerler

Kiraların il ve ilçelerdeki en pahallı ve en ucuz olduğu yerler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA