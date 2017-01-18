Yaban domuzu 14 Afrika köpeğinden nasıl kurtuldu?

Vahşi Afrika'da ölüm kol geziyor. Serengeti'de zaman zaman bir aslanın bur bufaloyu veya geyiği, bir kaplanın yaban domuzunu avladığını görmek sıkça mümkün. İzleyeceğiniz videoda sürüden ayrılan yaban domuzu 14 Afrika köpeğiyle karşı karşıya geldi. Genellikle avını öldürmeden canlı canlı yemesiyle bilinen Afrika köpekleri yaban domuzunu gözüne kestirdi.

YABAN DOMUZU ÖLÜMDEN KURTULDU

Yaban domuzunuun bir boşluğunu arayan Afrika köpekleri hamleler yaptı. Afrika köpeklerine karşı koymaya çalışan ve arkasını hiç dönmeyen domuzun imdadına iki zebra yetişti. Zebraların kendilerine geldiğini gören Afrika köpekleri yaban domuzunu bırakıp oradan uzaklaştı.