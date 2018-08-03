Yabancı öğrencilerden renkli kına gecesi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü ve Samsun OMÜ işbirliğiyle gerçekleştirilen, Türkçe Yaz Okulu etkinlikleri çerçevesinde, misafir edilen 20 farklı ülkeden 24 uluslararası öğrenci için ‘Türk Gecesi’ tertip edildi. Programa ABD, Arjantin, Bahreyn, Bhutan, Bangladeş, Brezilya, Endonezya, Guatemala, Hindistan, İtalya, İngiltere, Japonya, Kenya, Kolombiya, Libya, Peru, Portekiz, Singapur, Sierra Leone ve Şili’den gelen öğrenciler katıldı.

TÜRKİYE’NİN TANITIMI

Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen öğrencilere Türk kültürüne ait adetlerin sergilendiği program, uluslararası öğrenciler ve davetliler tarafından ilgiyle karşılandı. Mehter takımının ilk olarak sahneye çıktığı gecede, Bahreynli öğrenci Hasan Abdulla ise mehteran eşliğinde Plevne Marşı’nı okudu. Programın son kısmında ise kültürümüzün en önemli örnekleri arasında yer alan kına gecesi etkinliği yabancı öğrenciler tarafından gerçekleştirildi. Etkinlik hakkında konuşan Öğretim Üyesi Ömer Saraç, “Bu etkinlikteki amacımız, öğrencilere sadece Türk dilini öğretmek değil, TYürk örf ve adetlerini de öğretmektir. Buradaki öğrenciler kendi ülkelerine gittiklerinde hem Samsun’un hem de Türkiye’nin tanıtımını yapmada önemli katkı sağlayacaklardır” dedi. Japonyalı bir öğrenci ise Samsun’da Türkçe eğitimi almaktan son derece mutlu olduğunu ifade ederek, Türk kültürünü çok sevdiğini dile getirdi.