Yağışlar 1 gün arayla Cumartesi gününe kadar devam edecek
Türkiye son günlerde rüzgar ve yağmurun etkisi altında kaldı. Meteoroloji'den gelen son hava durumu raporuna göre rüzgar 21 Mart'a kadar devam ederken yağışlar 1 gün arayla 24 Mart Cumartesi gününe kadar devam edecek.
Meteoroloji'den 20 Mart Salı günü için hava durumu tahminleri geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Göller Yöresi ile Kayseri ve Erzincan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bekleniyor.
Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa.), Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Göller yöresinde yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa.) şeklinde esmesi bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN GELEN UYARILAR
Güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yurt genelinde devam etmekte olan kuvvetli rüzgarın, akşam saatlerine kadar Marmara’nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik), İç Ege ve Göller Yöresi (Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Burdur ve Isparta), İç Anadolu’nun batısı (Ankara, Eskişehir, Konya) ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük ve Kastamonu) zaman zaman fırtına (50-70 km/sa.) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı 17 derece olması tahmin ediliyor. Güney ve Güneybatı ( Lodos ) yönlerden kuvvetli ve bölgenin güney ve doğusunda zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
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