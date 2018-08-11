Yamaçtan yuvarlanan iş makinesinin operatörü öldü
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde ağaçlandırma sahasında çalışırken 300 metrelik yamaçtan yuvarlanan iş makinesinin operatörü Osman Özüağ (70), öldü.
- DHA
Olay, dün akşam saatlerinde Dedeyolu Barajı mevkiindeki Orman Bölge Müdürlüğüne ait dağlık arazide meydana geldi. Ağaçlandırma sahasında çalışan Osman Özüağ'ın kullandığı ekskavatör, 300 metrelik yamaçtan yuvarlandı.
Kazada, operatör Özüağ, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Osman Özüağ'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.
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