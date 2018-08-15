Yanan kamyondan son anda kurtuldu

Yanan kamyondan araç sürücüsü canını son anda kurtarırken, meydana gelen olayda araç kullanılamaz hale geldi.

Bodrum-Milas Karayolu, Milas Şehir Mezarlığı mevkiinde meydana gelen olayda M.F. idaresindeki boş plastik kasaları taşıyan 48 VS 592 plakalı kamyon, bilinmeyen bir nedenle aniden motor bölümünden alev aldı. Araç sürücüsü M.F. durumu son anda fark etmesiyle aracını yol kenarına çekerek yanan araçtan uzaklaştı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yangın nedeniyle Bodrum-Milas karayolunda ulaşım yaklaşık yarım saat sağlanamazken, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri araçtan yükselen alevlere müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı.

Ekiplerin yaptığı müdahale sonucu araçtaki yangın tamamen söndürülürken, araç ise kullanılamaz hale geldi.