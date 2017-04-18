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Yangından kurtulmak kendini boşluğa bıraktı!

Zonguldak'ta yaşayan 21 yaşındaki Resul Akbıyık, evinde çıkan yangında kapıya ulaşamayınca kendini yerden 5 metre yüksekte olan pencereden attı.

  • IHA
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Zonguldak'ta yalnız yaşadığı evde alevler arasında uyanan 21 yaşındaki genç, kapıya ulaşamayınca odasının penceresinden aşağıya atladı. Yaklaşık 5 metreden toprak zemine atlayan genç yangından ucuz kurtuldu.

Zonguldak'ta Tepebaşı Mahallesi Sarı Toprak Sokak üzerinde, 21 yaşındaki Resul Akbıyık'ın yalnız yaşadığı evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Üç katlı binanın en üst katında çıkan yangında alevler bir anda dairenin tamamını sardı. Alevler arasında uykudan uyanan Akbıyık, önce kapıya koşmak istedi. Ancak alevler tüm evi sarınca cep telefonunu da yanına alarak odasının penceresinden toprak zemine atladı.

Can havliyle yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağıya atlayan genç şans eseri yaralanmadı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Evde dolu bulunan çok sayıda mutfak ve piknik tüpü de itfaiye ekipleri tarafından sokağa çıkartıldı. Ev adeta küle dönerken talihsiz genci komşuları teselli etti.

Ekipler, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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