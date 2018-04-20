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Yangının kül ettiği alana 35 milyon tohum

Kütahya'nın Emet ilçesinde geçen yıl çıkan yangında zarar gören 495 hektarlık alanda 167 bin fidan ve 35 milyon karaçam tohumu toprakla buluşturuldu.

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Kütahya'nın Emet ilçesinde geçen yıl  çıkan ve yaklaşık bir haftada söndürülen orman yangınında zarar gören 495 hektar  alanda 35 milyon karaçam tohumunun çimlenmesi bekleniyor. 
 
Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir,yaptığı açıklamada, 12  Eylül 2017'de Kabaklar yakınlarında Tetik mevkisinde çıkan orman yangınında 495  hektar alanın zarar gördüğünü ve bu yangının, devlet-millet işbirliğiyle  büyümeden söndürüldüğünü hatırlattı.
 
Yangını söndürme çalışmalarında olduğu gibi yine devlet-millet  işbirliğiyle yanan bölgelerin ağaçlandırıldığını belirten Nayir, şöyle konuştu:
 
"Kütahya olarak geçen yıl Emet ve Domaniç ilçelerinde çıkan orman  yangınlarında iki acıyı birden yaşamıştık. Yangın çıktığında buradaki söndürme  çalışmalarında birlik ve beraberliği görmek nasip olmuştu. Türkiye'nin dört bir  tarafından hem orman teşkilatları hem de yerel yönetimler, vatandaşlarımızla  birlikte yangınların daha da büyümesini engellediler. Orman köylülerimiz, yangın  söndürme ekiplerinin ihtiyaçlarını karşılamışlardı. Bizler hem emeğimizi hem de  duamızı birleştirerek orman yangınlarında büyük bir mücadele verdik. Bugün aynı  şekilde devletimiz, vatandaşlarımızla birlikte ağaçlandırma çalışmaları yaptı."
 
Yanan alanların ağaçlandırması 7 ayda tamamlandı
Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım da yangında zarar gören  bölgenin ağaçlandırma çalışmalarının 7 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını  söyledi.
 
Vatandaşların her zaman orman teşkilatının yanında olduğunu dile  getiren Kayım, şunları kaydetti:
 
"Geçen yıl Emet ilçemizde çıkan orman yangınında 495 hektar alan zarar  gördü. Orman köylümüzün, yörede yaşayan vatandaşlarımızın, kamu kurum ve  kuruluşlarımızın yardımıyla  devlet millet el ele vererek bu yangını  söndürmüştük. Ancak yangın sırasındaki birlik ve beraberlik, yangından sonra da  devam etti. Buradaki arazi koşulları ağır olmasına rağmen yanık alanlarda  normalde bir yıllık sürede yapılması gereken çalışmaları, ezber bozarak 7 ayda  tamamen bitirerek ağaçlandırdık."
 
Yanan sahaya 2 bin 910 kilogram karaçam tohumu ekildiğini anlatan  Kayım, "Yapılan çalışmalarda 167 bin fidanı toprakla buluşturduk. Bu çalışmalarda  2 bin 910 kilogram tohum ektik. Bu ağırlık yaklaşık 35 milyon tohuma denk  geliyor. Hesaplarımıza göre bu sahada yaklaşık 35 milyon fidanın çimlenmesini  bekliyoruz. Tohumların çimlenmesinin ardından bu bölgenin bakımını da yapacağız,  inşallah en kısa zamanda eskisinden daha iyi bir görünüme kavuşmasını  sağlayacağız. Yaklaşık 3-4 yıl sonra sahada boy gösteren fidanlarımızı  göreceğiz." diye konuştu.
 
Kayım, 35 milyon tohumdan çimlenecek fidanların hepsinin ağaca  dönüşmeyeceğini, güçlü olanların ayakta kalacağını söyledi.
 
Öte yandan, bölgedeki orman köylerinde yaşayan kadınlar, fidan  dikiminde ve tohum ekiminde çalışan ekiplere yaptıkları gözlemeleri ve ayranları  ikram etti.

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