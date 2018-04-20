Yangının kül ettiği alana 35 milyon tohum

Kütahya'nın Emet ilçesinde geçen yıl çıkan ve yaklaşık bir haftada söndürülen orman yangınında zarar gören 495 hektar alanda 35 milyon karaçam tohumunun çimlenmesi bekleniyor.

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir,yaptığı açıklamada, 12 Eylül 2017'de Kabaklar yakınlarında Tetik mevkisinde çıkan orman yangınında 495 hektar alanın zarar gördüğünü ve bu yangının, devlet-millet işbirliğiyle büyümeden söndürüldüğünü hatırlattı.

Yangını söndürme çalışmalarında olduğu gibi yine devlet-millet işbirliğiyle yanan bölgelerin ağaçlandırıldığını belirten Nayir, şöyle konuştu:

"Kütahya olarak geçen yıl Emet ve Domaniç ilçelerinde çıkan orman yangınlarında iki acıyı birden yaşamıştık. Yangın çıktığında buradaki söndürme çalışmalarında birlik ve beraberliği görmek nasip olmuştu. Türkiye'nin dört bir tarafından hem orman teşkilatları hem de yerel yönetimler, vatandaşlarımızla birlikte yangınların daha da büyümesini engellediler. Orman köylülerimiz, yangın söndürme ekiplerinin ihtiyaçlarını karşılamışlardı. Bizler hem emeğimizi hem de duamızı birleştirerek orman yangınlarında büyük bir mücadele verdik. Bugün aynı şekilde devletimiz, vatandaşlarımızla birlikte ağaçlandırma çalışmaları yaptı."

Yanan alanların ağaçlandırması 7 ayda tamamlandı

Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım da yangında zarar gören bölgenin ağaçlandırma çalışmalarının 7 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını söyledi.

Vatandaşların her zaman orman teşkilatının yanında olduğunu dile getiren Kayım, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Emet ilçemizde çıkan orman yangınında 495 hektar alan zarar gördü. Orman köylümüzün, yörede yaşayan vatandaşlarımızın, kamu kurum ve kuruluşlarımızın yardımıyla devlet millet el ele vererek bu yangını söndürmüştük. Ancak yangın sırasındaki birlik ve beraberlik, yangından sonra da devam etti. Buradaki arazi koşulları ağır olmasına rağmen yanık alanlarda normalde bir yıllık sürede yapılması gereken çalışmaları, ezber bozarak 7 ayda tamamen bitirerek ağaçlandırdık."

Yanan sahaya 2 bin 910 kilogram karaçam tohumu ekildiğini anlatan Kayım, "Yapılan çalışmalarda 167 bin fidanı toprakla buluşturduk. Bu çalışmalarda 2 bin 910 kilogram tohum ektik. Bu ağırlık yaklaşık 35 milyon tohuma denk geliyor. Hesaplarımıza göre bu sahada yaklaşık 35 milyon fidanın çimlenmesini bekliyoruz. Tohumların çimlenmesinin ardından bu bölgenin bakımını da yapacağız, inşallah en kısa zamanda eskisinden daha iyi bir görünüme kavuşmasını sağlayacağız. Yaklaşık 3-4 yıl sonra sahada boy gösteren fidanlarımızı göreceğiz." diye konuştu.

Kayım, 35 milyon tohumdan çimlenecek fidanların hepsinin ağaca dönüşmeyeceğini, güçlü olanların ayakta kalacağını söyledi.

Öte yandan, bölgedeki orman köylerinde yaşayan kadınlar, fidan dikiminde ve tohum ekiminde çalışan ekiplere yaptıkları gözlemeleri ve ayranları ikram etti.