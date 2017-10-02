Son Dakika Haberleri E-gazete 2Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Yaraladıkları genç yerde kıvranırken ateş açtılar

BURSA'da fabrika işçisi 38 yaşındaki Ahmet M., evine giderken kimliği belirsiz 4 kişinin silahlı saldırısı sonucu kaçarken ayağından vurularak yere düştü. Ardından silahlı 2 kişinin 4 kez daha ateş ettiği Ahmet M. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, geç saatlerde merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Ahmet M., evine giderken kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişinin saldırısına uğradı. Ahmet M., kaçmaya çalışırken saldırganların açtığı ateş sonucu ayağından vurulunca yere düştü. Yerde acı içinde kıvranan Ahmet M.'nin yanına gelen saldırganlardan 2'si  çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında göğsüne ve karnına 4 el daha ateş açıp kaçtı.
 
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ahmet M.'yi Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ahmet M.'nin ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, Ahmet M.'ye saldıran 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yazar Bedir Acar'dan Meltem Cumbul'a sert tepki: Meltem Cumbul'a Sunuculuk yaptırmak isteyenler...

Yazar Bedir Acar'dan Meltem Cumbul'a sert tepki: Meltem Cumbul'a Sunuculuk yaptırmak isteyenler...

TKDK'dan aldığı hibe desteği ile patron oldu

TKDK'dan aldığı hibe desteği ile patron oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA