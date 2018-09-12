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Yaralanan yavru karaca tedavi altına alındı

Bartın’da karnına ağaç dalı girmesi sonucu yaralanan yavru karaca tadavi altına alındı.

  • IHA
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Bartın’da karnına ağaç dalı girmesi sonucu yaralanan yavru karaca tadavi altına alındı. Olay Bartın’ın Ulus İlçesine Bağlı Kumluca Beldesi sarıkaya mevkiinde meydana geldi. Ormanlık alanda yaralı halde karacayı bulan köy sakinleri durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye giden ekipler karacayı alanrak veterinere götürdü. 
 
Veterinerde tedavi altına alınan yavru karacanın karnına dal girdiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tedavisinin tamamlanması için bir süre gözlem altında tutulduktan sonra yeniden doğaya bırakılacağı belirtildi.

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