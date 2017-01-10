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Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

Malatya'da yaralı halde bulunan kızıl şahin, Elazığ'da tedavi altın alındı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Şube Müdürlüğü ekiplerince Elazığ'a getirilen ve Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi yetkililerine teslim edilen kızıl şahin, ameliyat edildi.

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Yaralı Kızıl Şahin hakkında AA muhabirine bilgi veren Veteriner Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sami Ünsaldı, hayvanın kırık kanatlarına operasyon yaptığını söyledi.Kızıl şahinlerin neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Ünsaldı, "Çok hassas hayvan oldukları için kanat kırıklarında bayağı psikolojik sorunlar yaşıyorlar. Kanadında iki kemiği kırılmıştı. Dolayısıyla bunu bir süre kontrol altında tutacağız. Yaşama şansı inşallah olur. Şu an ellerimle besin veriyorum. Hayvanı tedavisinin ardından doğaya bırakacağız." dedi.  

 

 

 

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