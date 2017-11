Yarın 10 Kasım okullar tatil mi Cuma günü okullar tatil olacak mı

10 Kasım Cuma okullar tatil mi? 10 Kasım'da okullar yarım gün mü? Her sene saygı ve özlemle geçirilen 10 Kasım'a sayılı saatler kaldı. Bu önemli gün öncesi ''yarın okullar tatil mi'' sorusunun cevabı ise merak konusu oldu. 10 Kasım Atatürk'ü anma gününde okullarda ve tüm yurtta düzenlenecek etkinlikler ile Atatürk'ün ölümünün 79. yıl dönümü saygı ile anılacak. 10 Kasım 1938'de saat 09:05'te hayata gözlerini yuman Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 79. yıldönümüne sayılı saatler kaldı. Öğrenciler okullarda yapılacak etkinlikler öncesi son hazırlıklarını sürdürürken ''yarın okullar tatil mi'' sorusunun cevabını da merak ediyor. Geçtiğimiz yıl 10 Kasım'da okullar tatil edilmemişti.



10 KASIM CUMA (YARIN) OKULLAR TATİL Mİ?



10 Kasım Cuma Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 79. yıl dönümünde okullar tatil olmayacak. 09:05'te başlayacak törenlerin son bulması ile eğitim ve öğretim kaldığı yerden devam edecek.







10 KASIM MESAJLARI



10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Atatürk'ü daha iyi anlayarak yeniyorum."



"Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır."



"Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…"



"78. yıldır gözümüz yaşlı. Türk milleti 78. kez başın bir kere daha sağ olsun."



"Atatürk, Türk Milleti' nin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı."



"Çağımızda hiçbir isim Atatürk'ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır."



"Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. 10 Kasım 193∞."



"Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın."



"Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin."



"Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır."



"Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, o, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı."



"Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, her zaman yüreğimiz de yaşayacaksın."



"O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi."



"Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir."



"Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez."



"Ufukta bir ışık belirdi 10 Kasım sabahında , güneş doğmuyor , hava kararık sokaklar ıssız … Cumhuriyet ağlıyor!"



"10 Kasım 1938'den bugüne seni her zamankinden daha çok özlüyor ve daha iyi anlıyoruz. Ruhun şad olsun."



"10 Kasım 1938 yılının üzerinden 78 yıl geçti. Yıl 2016 aradan geçen bunca zaman sadece özlemimizi biraz daha arttırdı. Çok özledik Atatürk'ü."



"Atatürk, tarihte teşkilatçı bir dahi, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır."



"Bu Türk milleti yastadır. Çünkü yeni Türkiye'nin yaratıcısı olan eşsiz şefini kaybetmiştir."



"Atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir şefi olmakla kalmamıştır. O, aynı zamanda insanlığın da en büyük evladı olmuştur."



"Ulusumuzun güvenine layık olacak bir şekilde millet adına çalışmalarımıza bütün gücümüzle devam edeceğimize manevi huzurunda söz veriyoruz."



"O genç ve dahi Türk şefinin o esnada Çanakkale'de bulunması, müttefikler bakımından talihin en acı darbelerinden biridir."



"Dünya, bu savaş ve barış kahramanı büyük adamın ölümü ile yoksul düşmüştür."



"Seni anlıyoruz büyük Atatürk, seni seviyoruz tüm kalbimizle, seni özlüyoruz büyük Atatürk, seni anıyoruz 10 Kasım gelince."



"Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk'tür."



"Avrupa, savaştan sonra belirmiş az sayıdaki yapıcı devlet adamlarından birini kaybetti."



"Türkiye Cumhuriyeti' nin kurucusu ve yeniliklerin sahibi olan Atatürk, fikirleri ile her zaman yaşayacak ve yaşatılacaktır."



"Türk milletinin eşsiz evladı Atatürk! Sen ebedi istirahatgâhında rahat uyu. "En büyük eserim." dediğin Türkiye Cumhuriyeti bizlere emanettir. Türk Milleti."



"10 Kasım sabahı 09.05 bütün sirenler çaldı, bütün gözyaşları aktı, bütün herkes hazırda, sen hiç unutulmazsın çünkü sen Atatürk'sün…"







MUSTAFA KEMAL ATATÜRK



1881'de Selanik'te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi'dir. Sırasıyla, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi, Selanik Askeri İdadisi, Harp Okulu ve Harp Akademisi'ne gitti. 1893 yılında Askeri Rüştiye'de okurken matematik öğretmeni tarafından adına "Kemal" ilave edilerek Mustafa Kemal adını aldı.



Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı'ndan yenik ayrılınca Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma uyarınca vatan topraklarının işgalinin başlaması üzerine Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattı.



Mustafa Kemal, 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılması ile Meclis ve Hükümet Başkanlığına seçildi. Sakarya Savaşı'nın kazanılmasının ardından, Gazilik unvanı ve Mareşallik rütbesi ile onurlandırıldı. Mustafa Kemal, 29 Ekim 1923'de cumhuriyetin ilan edilmesi ile beraber Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı oldu.



1934 yılında Gazi Mustafa Kemal'e meclis tarafından "Atatürk" soyadı verildi. Atatürk, gerçekleştirmiş olduğu inkılâplar ile Türkiye Cumhuriyeti'nin medeni ülkeler seviyesine çıkmasını sağladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu.

Atatürk'ün hayatı, Türk milleti için adanmış, destansı bir yaşamdır.