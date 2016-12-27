Yarın 29 Aralık Karaman'da okullar tatil mi? MEB son dakika haberleri

www.star.com.tr son dakika haberleri bölümünden ulaşabileceksiniz. Kar yağışı geçtiğimiz haftadan beri Türkiye'nin birçok ilinde etkili olmaya devam ettiği gibi Karaman'da da son yıllarda görülmemiş bir şekilde etkisini gösteriyor. Meteoroloji'den elde edilen bilgilere göre, yarın Karaman yoğun kar yağışlı olacak. Bugün okulların tatil olduğu Karaman'da yarın da okullar tatil olacak mı? Kar yağışının etkili olduğu Karaman'da okullara kar tatili var mı? Son dakika Karaman Valiliği'nden gelecek bir açıklamaya haberimizden vebölümünden ulaşabileceksiniz.

KARAMAN'DA YARIN 29 ARALIK PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?

Son yılların en şiddetli kar yağışıyla karşı karşıya olan Karaman'da okullar yarın tatil mi? 29 Aralık Perşembe günü için Valilikten okulların tatil olup olmadığıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Son dakika kar tatili açıklamasını haberimizden takip edebilirsiniz.

KARAMAN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

KARAMAN'DA 28 ARALIK ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL

Karaman'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bugün de (28 Aralık Çarşamba) ara verildiği bildirildi. Konuyla ilgili olarak Karaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun yağış nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il genelindeki tüm okulların bugün tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli personelin de bugün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü kaydedildi.

27 ARALIK KARAMAN'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Karaman'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi. Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun yağış nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il genelindeki tüm okulların 27 Aralık Salı tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli personelin de bugün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü kaydedildi.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Yapılan beş günlük değerlendirmede bu hafta yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı, Çarşamba gününden itibaren İstanbul'da da görülecek.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle çığ tehlikesi, buzlanma ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi: "Yapılan son değerlendirmelere göre, 26.12.2016 Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Akdeniz Bölgesi’nin yüksekleri (Antalya, Mersin, Kahramanmaraş ve Adana’nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) ile Karaman ve Konya çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Geçtiğimiz hafta ekstrem kar yağışlarının yaşandığı bölgede, yeni kar yağışlarıyla birlikte, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi, çatı çökmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."