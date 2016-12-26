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Yarın 29 Aralık okullar tatil mi? MEB son dakika haberleri

Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarılarına göre yarın birçok ilde kar yağışı etkisini göstermeye devam edecek. Konya, Karaman, Ankara ve Kayseri'de de kar yağışının etkili olması beklenirken yarın okullar tatil olacak mı? sorusu İnternette günün en çok aranan konularından biri oldu. Öğrenci ve velilerin gözü yine Valiliklerde. Yarın okullarda kar tatili olan iller hangileri? Kar tatiliyle ilgili son dakika Valilik açıklamaları anında haberimizde olacak. Yarın 29 Aralık hangi illerde okullara kar tatili var?

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Kar yağışı geçtiğimiz haftadan beri Türkiye'nin birçok ilinde etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı ile birlikte kar tatili haberleri gelmeye başladı. Meteoroloji'den elde edilen bilgilere göre, yarın yine kar yağışı etkili olacak. Bu haberlerin gelmesinin ardından "yarın okullar tatil olacak mı?" sorusunun cevabı en çok arananlar listesindeki yerini aldı. Kar yağışının etkili olması beklenen illerde yarın 29 Aralık okullar tatil olacak mı? 29 Aralık Perşembe okullar tatil mi MEB son dakika kar tatili var mı? Son dakika Valilik açıklamaları ve kar tatili olan illere haberimizden ve www.star.com.tr son dakika haberleri bölümünden ulaşabileceksiniz.
 

İL İL ANLIK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN...

 
YARIN 29 ARALIK PERŞEMBE OKULLAR TATİL OLACAK MI? 
 
29 Aralık Perşembe gününe dair henüz tatil haberleri gelmedi. Valiliklerin son dakika tatil açıklamalarını, kar tatili haberlerini haberimizden anbean öğrenebileceksiniz.
 
28 ARALIK ÇARŞAMAB KAR TATİLİ OLAN İLLER
 
KAHRAMANMARAŞ
 
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde kar yağışı nedeniyle bugün tüm okullar tatil edildi.
 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Nurhak ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitim öğretime 28 Aralık Çarşamba ara verildi.
 
KARAMAN
 
Karaman'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bugün de (28 Aralık Çarşamba) ara verildiği bildirildi. 
 
Konuyla ilgili olarak Karaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun yağış nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il genelindeki tüm okulların bugün tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli personelin de bugün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü kaydedildi.
 
SAMSUN
 
Samsun'un Havza, Vezirköprü ve Ladik ilçelerindeki okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün (çarşamba) için bir gün tatil edildi.
 
Samsun'un Havza, Vezirköprü ve Ladik ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının etkili olduğu bu 3 ilçede eğitime de ara verildi. 28 Aralık Çarşamba günü üç ilçede okulların tatil edildiği açıklandı. Bu bölgelerde kar yağışının gün boyu devam ettiği ve yüksek kesimlerde kar kalınlığının bir metreyi bulduğu belirtildi.
 
 
YURTTA HAVA DURUMU
 
Yapılan son değerlendirmelere göre, 26.12.2016 Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri (Antalya, Mersin, Kahramanmaraş ve Adana'nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) ile Karaman ve Konya çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışlarının Salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
 
Geçtiğimiz hafta ekstrem kar yağışlarının yaşandığı bölgede, yeni kar yağışlarıyla birlikte, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi, çatı çökmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 

 
 
 

Yorumlar

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Rizacan28.12.2016 10:08
Konya da butun okullari tatil et vali amca nolur yalvariyom vali amca
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ali28.12.2016 09:59
eskişehir buz gibi donuyoruz üstüne üstlük bide kar yayıyo lütfen tatil edin
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Hasan28.12.2016 09:47
Vali amca lutfen konyayı da 1 gün tatil et cok kar var
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seda28.12.2016 07:54
lütfen perşembe günü ttil olsun fizik sınvım var :(((((((((
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gökhan28.12.2016 02:20
şu yozgata bi el atsan vali bey apcaaaaa
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sanane lan28.12.2016 01:30
28 aralik konya tatil olsun matematik sınavına hic calismadim valla bütün gün ona caliscam baska niyetim yok
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Oğuz fazlı28.12.2016 00:15
Vali amca ben yozgat'tan sesleniyorum lütfen 28ve29 unda okulları tatil et dola boynuma...
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napcan27.12.2016 23:19
Vali amca konyayi tatil et gurban olduğum ya valla çok soğuk ya lütfen :(
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amine27.12.2016 23:10
Ben Konya Meram' da yaşıyorum ve okula gidip gelirken çok sıkıntı çekiyorum okul arkadaşlarımda aynı şekilde bu durumda okulda çok hasta olan arkadaşımız var bu yüzden yarın okullar tatil olmalı en azından bir gün o zaman süreçinde Konya içinde kar ve buz eritme üzerine çalışılmış olur bu yüzden ALLAH RIZASI için okulları tatil edin lütfen tüm konya öğrencileri size hayır dualar eder lütfen
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tatil istiyoruz (ANGARA BEBELERİ)27.12.2016 22:57
HAVA YARIN GERÇEKTEN ÇOK SOGUK OLCAKMIŞ VE KAR YAĞIŞLI TATİL OLSUN
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sena27.12.2016 22:05
vali bey meram da da yeni kaza oldu gerisi size kalmış umarım dıkkate alırsınız
  • 8
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7899maray27.12.2016 21:25
valicim lütfen sivas ı da tatil edin yarın deneme sınıvı var lütfennnnnnnnnnnnnnnnnnnnn yalvarıyorum
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Isimsiz27.12.2016 21:16
Okul olsun lutfenn
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sümeyra27.12.2016 20:29
28aralık Sivas merkez tatil mi
  • 9
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Bahar27.12.2016 20:08
yollar çok kaygan servislerin kaza yapma riski büyük o yüzden Konya nın Çumra ilçesi tatil olabilir
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Sananeeeeeee27.12.2016 19:39
Meram da 28 aralık okullar tatil mi????
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ybtb27.12.2016 19:30
İSTANBUL TATİL OLMALI
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adımseniilgilendirmez27.12.2016 19:27
VALİ AMCA YARIN OKULLARI TATİL ET SÖZ BU SEFER YAZIN ANTALYA'YA TATİLE GİDERKEN SENİDE ARIYACAĞIM
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._.27.12.2016 19:24
konya komple tatil edilsin yarın ve perşembe sabah sabah donuyoruz bizim servisler falan büyük yan dönme tehlikesi var
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Talha27.12.2016 19:14
heryer kar soğuk buz bu havada okula gideceksek ne zaman okula gitmeyeceğiz yani bordo berelimiyiz biz özel harekatmıyız neyiz biz ? hava bile aydınlanmadan gece okula gitmemizden bahsetmiyorum bile..
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Falan27.12.2016 19:10
Kesinlikle tatil olmalı
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Hatice27.12.2016 19:05
Arkadaşım dün buzda düşüp kolunu kırdı tatil olsun
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oruç27.12.2016 18:59
Tamam konyada bugun tatilde yarında tatil olsun donuyor vallaaaa sabah sabah donuyoz zaten servis buzlanmadan dolayı kaza tehlikesinden 28 Aralık da tatil olsun
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KONYA HALKI27.12.2016 18:30
YA KONYALILAR İSYAN EDİYOR 28 ARALIK OKULAR TATİL OLSUN BİZİM SERVİS İKİ KERE KAZA YAPA YAZDI YA HEM SERVİSLE GİDEMEYENLER NAPACAK LÜTFEN KONYA'DA HAVA ÇOK KÖTÜ ÇOK SOĞUK YARIN TATİL EDİLSİN !!1
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Boşver27.12.2016 18:12
Konya da yarın okullar tatil edilsin sokaklardan çıkamıyoruz servis veya otobüsle gidincede kaza yapıyoruz valiliğe duyurulur
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Ertuğrul27.12.2016 18:01
Vali bey tatil istiyoruz kaza yapiyoruz okula giderk lutfn tatil
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mert27.12.2016 17:26
lutfen 28aralıktada konya tatil olsun !!!!!!!!! :d
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sanane27.12.2016 16:49
niğde merkez 28 aralık tatilmi
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Yok27.12.2016 16:40
28 ARALIk tatilmi
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hiç bir şey27.12.2016 14:13
28 aralık selçukluda okullar tatilmi
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arif27.12.2016 13:44
Karmanda 28aralik okullar tatilmi
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Boşveer27.12.2016 12:53
Tamam konyada bugun tatilde yarında tatil olsun donuyor vallaaaa sabah sabah donuyoz zaten servis buzlanmadan dolayı kaza tehlikesinden 28 Aralık da tatil olsun konyadaa
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Merve27.12.2016 12:46
28 aralık Beyşehir de okullar tatil mi
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degitloo27.12.2016 07:33
Muş da yoğun sis var . Tatil edilmeli
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Suskun27.12.2016 07:20
Bugün 27 aralık yozgat ilinde okullar tatil mi
  • 18
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Ozan27.12.2016 06:31
Agrida ekmek almaya dahi zor gidiyosun lutfen carsabma gunu tatil olsun gercekten cok zorlaniyoruz
  • 15
  • 9
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Özlem Kızılkaya27.12.2016 00:47
Muş en çok kar altında kalan bölgelerden bir il bence bir hafta muş 'ta tatil edilmesi gerekir...
  • 121
  • 102
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Yusra nur27.12.2016 00:32
Persembe gününe kadar lütfen muşta okullar tatil olsun nooluur
  • 54
  • 45
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Eren26.12.2016 23:46
Ankarada Okullar Tatıl Degilmi Yogun Kar Yagıyor!!! Acil Cevap
  • 72
  • 65
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Meeryem26.12.2016 23:10
Erzincan tatilmi
  • 81
  • 99
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ibrahim26.12.2016 23:09
Muş yarın okullar tatilmi
  • 95
  • 53
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Batin26.12.2016 23:09
Yarın ıspartada okullar tatili
  • 55
  • 49
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berat26.12.2016 22:46
aynen erzincan da nolur tatil olsun
  • 48
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Hatice26.12.2016 22:39
Bayburt tatilmi
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melisa26.12.2016 20:26
27 aralık erzincan okullar tatilmı
  • 148
  • 165
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