Yarın 29 Aralık okullar tatil mi? MEB son dakika haberleri Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarılarına göre yarın birçok ilde kar yağışı etkisini göstermeye devam edecek. Konya, Karaman, Ankara ve Kayseri'de de kar yağışının etkili olması beklenirken yarın okullar tatil olacak mı? sorusu İnternette günün en çok aranan konularından biri oldu. Öğrenci ve velilerin gözü yine Valiliklerde. Yarın okullarda kar tatili olan iller hangileri? Kar tatiliyle ilgili son dakika Valilik açıklamaları anında haberimizde olacak. Yarın 29 Aralık hangi illerde okullara kar tatili var?