Yarın 29 Aralık okullar tatil mi? MEB son dakika haberleri
Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarılarına göre yarın birçok ilde kar yağışı etkisini göstermeye devam edecek. Konya, Karaman, Ankara ve Kayseri'de de kar yağışının etkili olması beklenirken yarın okullar tatil olacak mı? sorusu İnternette günün en çok aranan konularından biri oldu. Öğrenci ve velilerin gözü yine Valiliklerde. Yarın okullarda kar tatili olan iller hangileri? Kar tatiliyle ilgili son dakika Valilik açıklamaları anında haberimizde olacak. Yarın 29 Aralık hangi illerde okullara kar tatili var?
Kar yağışı geçtiğimiz haftadan beri Türkiye'nin birçok ilinde etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı ile birlikte kar tatili haberleri gelmeye başladı. Meteoroloji'den elde edilen bilgilere göre, yarın yine kar yağışı etkili olacak. Bu haberlerin gelmesinin ardından "yarın okullar tatil olacak mı?" sorusunun cevabı en çok arananlar listesindeki yerini aldı. Kar yağışının etkili olması beklenen illerde yarın 29 Aralık okullar tatil olacak mı? 29 Aralık Perşembe okullar tatil mi MEB son dakika kar tatili var mı? Son dakika Valilik açıklamaları ve kar tatili olan illere haberimizden ve www.star.com.tr son dakika haberleri bölümünden ulaşabileceksiniz.
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YARIN 29 ARALIK PERŞEMBE OKULLAR TATİL OLACAK MI?
29 Aralık Perşembe gününe dair henüz tatil haberleri gelmedi. Valiliklerin son dakika tatil açıklamalarını, kar tatili haberlerini haberimizden anbean öğrenebileceksiniz.
28 ARALIK ÇARŞAMAB KAR TATİLİ OLAN İLLER
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde kar yağışı nedeniyle bugün tüm okullar tatil edildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Nurhak ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitim öğretime 28 Aralık Çarşamba ara verildi.
KARAMAN
Karaman'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bugün de (28 Aralık Çarşamba) ara verildiği bildirildi.
Konuyla ilgili olarak Karaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun yağış nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il genelindeki tüm okulların bugün tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli personelin de bugün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü kaydedildi.
SAMSUN
Samsun'un Havza, Vezirköprü ve Ladik ilçelerindeki okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün (çarşamba) için bir gün tatil edildi.
Samsun'un Havza, Vezirköprü ve Ladik ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının etkili olduğu bu 3 ilçede eğitime de ara verildi. 28 Aralık Çarşamba günü üç ilçede okulların tatil edildiği açıklandı. Bu bölgelerde kar yağışının gün boyu devam ettiği ve yüksek kesimlerde kar kalınlığının bir metreyi bulduğu belirtildi.
YURTTA HAVA DURUMU
Yapılan son değerlendirmelere göre, 26.12.2016 Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri (Antalya, Mersin, Kahramanmaraş ve Adana'nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) ile Karaman ve Konya çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışlarının Salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Geçtiğimiz hafta ekstrem kar yağışlarının yaşandığı bölgede, yeni kar yağışlarıyla birlikte, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi, çatı çökmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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