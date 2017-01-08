Ankara'da yarın 10 Ocak Salı okullar tatil mi? Ankara Valisi son dakika açıklaması

Ankara bu yılın en soğuk ve şiddetli kar yağışlı günlerini geçiriyor. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı hava da bunun üzerine eklenince Ankaralılar için hayat koşulları iyice zorlaştı. Don ve buzlanma uyarıları yapılan başkentte öğrenciler yarın (10 Ocak Salı) okullara kar tatili var mı, Ankara Valiliği'nden okul tatili açıklaması var mı? gibi soruların cevabını arıyor. Ankara Valiliği tarafından yapılacak son dakika tatil açıklamalarını haberimizden ve www.star.com.tr son dakika haberleri sayfamızdan anlık olarak takip edebilirsiniz.

ANKARA'DA YARIN 10 OCAK SALI OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da günlerdir etkili olan soğuk havaya bir de Balkanlar üzerinden gelen aşırı soğuk ve yoğun kar yağışı eklendi. Ankara'dan şu an herhangi bir kar tatili haberi yok. Ankara Valiliği ve MEB'ten yapılacak son dakika kar tatili açıklamalarını haberimizden takip edebilirsiniz.

ANKARA VALİSİ ERCAN TOPACA'DAN BUGÜN (9 OCAK PAZARTESİ) OKULLAR TATİL Mİ AÇIKLAMASI Ankara Valisi Ercan Topaca, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, “Sevgili öğrenciler, Meteorolojik verilere göre, Ankara’da okulların tatil edilmesini gerektiren bir durum bulunmamaktadır. İyi dersler” ifadelerini kullandı.

Sevgili öğrenciler,

Meteorolojik verilere göre, Ankara'da okulların tatil edilmesini gerektiren bir durum bulunmamaktadır. İyi dersler. — Ercan Topaca (@TopacaErcan) 8 Ocak 2017

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Afyonkarahisar, Diyarbakır çevreleri ile Kütahya ve Denizli'nin doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve kuzeydoğu kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'de 'de kuvvetli olarak (40-60 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE YOĞUN KAR UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve kuzeydoğu kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİNİ RAPORU