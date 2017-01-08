Bursa'da yarın 11 Ocak Çarşamba okullar tatil mi? Bursa Valiliği son dakika açıklaması

Soğuk ve kar yağışlı havanın hakim olduğu Bursa'da öğrencilerin beklediği tatil açıklaması pazartesi günü için gelmişti. Bugün okulların tatil edilmediği ilde öğrenciler 11 Ocak Çarşamba okullar tatil edilecek mi diye merak ediyor. Balkanlar üzerinden gelen hava dalgasının etkisinde bulunan kentte Meteoroloji buzlanma ve don uyarısı yaptı. Kötü hava koşullarının devam ettiği kentte öğrencilerin gözü kulağı şimdi Bursa Valisi İzzettin Küçük'te. Bursa için yapılacak tatil açıklamasını haberimizden takip edebilirsiniz.

BURSA'DA 11 OCAK ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL Mİ?

Pazartesi günü okulların tatil olduğu Bursa'da bugün için kar tatili açıklaması yok. (Yarın 11 Ocak Çarşamba) kar yağışının etkili olacağı kentte öğrenciler Valilik'ten tatil açıklaması bekliyor. Yapılacak son dakika kar tatili açıklamalarını haberimizden ulaşabilirsiniz.

BURSA'DA 9 OCAK PAZARTESİ OKULLAR TATİL

Bursa Valiliği tarafından 9 Ocak Pazartesi okullar tatil edildi. İşte Valilik'ten yapılan o açıklama:

Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, İlimiz genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 09 Ocak 2017 Pazartesi günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür.

Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır.

Kamuoyuna duyurulur.

BURSA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu, Mersin, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Antalya'nın doğu, Ağrı'nın batı ilçeleri ve Güney Ege kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ve Trabzon çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Adana'nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Ordu, Tokat ve Adıyaman çevrelerinde yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİNİ RAPORU