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Bursa'da yarın 11 Ocak Çarşamba okullar tatil mi? Bursa Valiliği son dakika açıklaması

Bursa'da Balkanlar üzerinden gelen kar yağışlı soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Soğuk ve kar yağışlı hava sonrası öğrenciler Bursa Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması var mı, yarın 11 Ocak Çarşamba Bursa'da okullar tatil mi? diye merak ediyor. Bursa Valiliği pazartesi günü okulları tatıl etmişti.

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Soğuk ve kar yağışlı havanın hakim olduğu Bursa'da öğrencilerin beklediği tatil açıklaması pazartesi günü için gelmişti. Bugün okulların tatil edilmediği ilde öğrenciler 11 Ocak Çarşamba okullar tatil edilecek mi diye merak ediyor. Balkanlar üzerinden gelen hava dalgasının etkisinde bulunan kentte Meteoroloji buzlanma ve don uyarısı yaptı. Kötü hava koşullarının devam ettiği kentte öğrencilerin gözü kulağı şimdi Bursa Valisi İzzettin Küçük'te. Bursa için yapılacak tatil açıklamasını haberimizden takip edebilirsiniz.
 

BURSA ANLIK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

 
BURSA'DA 11 OCAK ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL Mİ?
 
Pazartesi günü okulların tatil olduğu Bursa'da bugün için kar tatili açıklaması yok. (Yarın 11 Ocak Çarşamba) kar yağışının etkili olacağı kentte öğrenciler Valilik'ten tatil açıklaması bekliyor. Yapılacak son dakika kar tatili açıklamalarını haberimizden ulaşabilirsiniz.
 
BURSA'DA 9 OCAK PAZARTESİ OKULLAR TATİL
 
Bursa Valiliği tarafından 9 Ocak Pazartesi okullar tatil edildi. İşte Valilik'ten yapılan o açıklama:
 
Olumsuz hava şartlarının  devam etmesi beklendiğinden, İlimiz genelinde tüm anaokulları, ilk ve  ortaokullar ile  liselerde 09 Ocak 2017 Pazartesi günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür.
 
Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır.
 
Kamuoyuna duyurulur.
 
BURSA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
 
YURTTA HAVA DURUMU
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu, Mersin, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Antalya'nın doğu, Ağrı'nın batı ilçeleri ve Güney Ege kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ve Trabzon çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Adana'nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Ordu, Tokat ve Adıyaman çevrelerinde yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
 
5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİNİ RAPORU
 
BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, -1°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
 
ANKARA °C, -2°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
 
BURSA °C, 1°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
 
İZMİR °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
 
ADANA °C, 12°C Çok bulutlu , sabah saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu
 
ZONGULDAK °C, 1°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif olmak üzere kar yağışlı
 
SAMSUN °C, 3°C Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
 
ERZURUM °C, 1°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
 
DİYARBAKIR °C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
 

Yorumlar

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Selda10.01.2017 01:10
Soğuk havada bile tatil yaptınız neden bu karlı havada tatil yapmiyosunuz anlamadım sabahın karanlığında okula gidiyor çocuklar yerler buz tuttu kayıp bı yerlerini kurmaları mı gerekiyor tatil yapmanız için anlamadım gerçekten
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Sude naz10.01.2017 00:36
Sayın valim nolur bursa da butun okulları tatil et sende rahatla bizde rahatlayalım her yer buz tutmus ya bizi sevindir iste snde cocukken tatil olmasını istiyorsundur simdide biz istiyoz nolur yav
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Yasmin10.01.2017 00:33
Bursaya tatil lütfen bursa don var sayın vvalimiz lutfennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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Nisa10.01.2017 00:31
Tatil olmalı her taraf buz. 2 kere düşme tehlikesi yaşadım. Yollarda buz.
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İrem10.01.2017 00:28
Sayın valim okullar tatil olsun hava çok soğuk yollar buz kar yagisida beklenio zaten ne olursunuz sayın valim okulları tatil etmeniz dileğiyle
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İlknur10.01.2017 00:17
Sayın valim ne olur okulları tatil edin hava çok soğuk buzlu yollar kar yağışı devam edecek okulların tatil olmasina da az kaldı ne olursunuz sayın valim okulları tatil edin
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Troll Vali10.01.2017 00:09
Sıradan kar yağışıyla tatil olmaz ! Doğuda her gün kar, buzlanma var ancak eğitime engel olmadığı aşikardır. Zira üstün Türk halkı zorlu hava koşullarına ayak uydurabilir...
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muhammed10.01.2017 00:02
yollar buz insanlar nabsın birgündaha tatil yapsanız ölcenizmi
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Bengül09.01.2017 23:58
Sayın valim tatil yok diyorsunuz ama ara sokakların durumundan haberdar mısınız biz büyükler yoksa yürümekte zorlanıyoruz 1.sinif öğrencileri bu kötü şartlarda nasıl okula gidebilirler ki lütfen gereğini yapınız teşekkürler
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zeynep09.01.2017 23:48
sayın vali her yer buz.çocuklar sabah okula yürüyemez.zaten her yerde yarın fırtına olacağı yazıyor.merkez hariç diğer ilçelerde kar yağıyor olabilir. ama burada kar yağmadığı için her yer buz.lütfen yorumları dikkate alın. sonradan kar tatili diye haber vermeyin.lütfen tatil haberini verin.
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Miray09.01.2017 23:47
Valimiz lütfen bütün Bursayı tatil et hava çok soğuk ve yerler çok kaygan lütfen valimiz
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Zeynep09.01.2017 23:37
Sayın valim.Her yer buzlu.yürümekte zorlanıyoruz.yarın çocuklar nasıl yürüsün okula giderken.doğuda hep kar olabilir.ama burda alışık değilki buzda yürümeye insanlar.tatil edilsin bi iki gün daha lütfen.
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Ahmet09.01.2017 23:35
Yarın okullar tail olsun
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ali09.01.2017 23:05
Sayin vali 10 ocak 2017 de lütfen istanbul gibi bursayı da tatil eder misiniz?
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berke09.01.2017 23:05
sayın valim ben değirmenlikızık mahallesinde oturuyorum soğuk hava şartlarından yerler buz tutmuştur benim okul osmangazide yollar acık ola bilir ama bizim mahallmizde ara sokaklarımız hep buz tutmuştur yürümekte zorluk cekiyoruz arabala düz yolda gidemiyor yarın kar yağıcak buzun üstüne kar yağacağı icin cok tehlikeli ola bilir sayın valim
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Umut09.01.2017 22:54
Sayın valimiz yıldırım da sokaklar ve caddeler buz lütfen yarında tatil et Sabah erken daha soğuk oluyor bizide anlayın lütfen
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sıla09.01.2017 22:51
Sayın valimiz bursada her ara sokaklar buz ve karla dolu lütfen okullar tatil olsun saygılarımla ...
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melisa09.01.2017 22:50
VALİ Amca ne olur okullari tatil et Bursa' da yukarısı 60cm uzun kar var ve kaygan bu hafta okullar tatil olsun lütfen yap sen sanki hic ogrenci olmadin hic istemedin mi okullarin tatil olmasini lutfen olsun
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Can09.01.2017 22:44
Vali amca okulları tatil ett her yer buz kayıp dusebiliriz arabalar zorluk çekiyor yolda okulları tatil et
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Hayrunnis09.01.2017 22:42
Sayın Valimiz yarın okullar tatil olsun sokaklarda yürümekte zorluk çekiyoruz bugün yerler buzlu olduğu için az kalsın araba çarpıyordu sabah nsl erkenden kalkıp yürüyeceğiz
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Muhammed09.01.2017 22:31
Sayın Vali dışarıya her çıktığımda düşen insanlar ve bir buz pisti görüyorum.Benim çocuğum otobüsle gidip geliyor okuluna ya başına birşey gelse kim açıklayacak bunun nasıl olduğunu ben çocuğumu canımdan çok seviyorum eğerki birşey olursa be ne yaparım ?
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merve09.01.2017 22:21
hadı be valı amca yap bı guzellık su masumlara yaaa lutfen vallahı cok soguk donuyoruz daha sabah ezanı okunmadan evden cıkıyoruz bıraz bızıde dusun be valı amca hadı beee
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ilhan09.01.2017 22:20
Balkanlardan gelen soğuk hava batı kısmında çok etkili yağmaya debam ediyor bursda yağış sürdürmese bile çok şiddetli buzlanma ve don var.Dışarıya çıkılamayacak derecede soğuk ve tehlikeli lütfen bu zamanlar bitene kadar tüm okullarımızın tatil olmasını ister ve arz ederim
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isim yok yorum var09.01.2017 22:20
okullar tatil olsun ALLAHIM
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gülse09.01.2017 22:15
ya bu buzda başımıza bir şey gelirse düşüp bir yerimizi incitirse, kırsak lütfen ne olur binlerce öğrenci gibi yalvarıyorum lütfen okulları tatil edin lütfen
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Hasan Guler09.01.2017 22:09
Okullar 2 ve hatta üç gün tatil olsun. .
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mesut09.01.2017 22:09
vali amca lütfen nolur bursada okullar tatil edin yollar buz vali amca çocuklar bi güzel daha karın tadını çıkarsınlar vali amca allah aşkına 1 gün daha istanbulda tatil oldu okullar bursadada tatil edin vali amca sizden tek isteğim budur lütfen nolur okula nasıl gidecez yarın yollar kapalı bursada nolur lütfen sizden tek isteğimiz budur vali amca yarın nasıl gidecez okula sabah 7 de lütfen nolur vali amca tatil isteriz bursada ):
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melih09.01.2017 22:08
sayın valimiz yıldırımda yollar çok buzlu bir kız kayıp düştü ayağı kırıldı ya bizde düşersek lütfen okulları tatil edin
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emine09.01.2017 22:07
sayın valim bursa osmangazi emekte yollar kaygan bursayı kısacası tatil edin sabahçıları düşünün onlar sabahın köründe okula gidiyor öğlecilerde aynı durumda meteoraliji dikkat edin don tehlikesi var diyor vali amca lütfen vali amca bizde yere düşmekten bıktık
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Zeynep09.01.2017 22:07
Vali amca bursa'da hava çok soğuk kar dizlerimizi geçiyor . Tümsek yerleri kardan göremiyor takılıp düşüyoruz . Lütfen Busa'daki tüm okullar tatil olsun.
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berat09.01.2017 22:05
vali amca kurban olam bursa/kestel toki buz içinde servisler çıkamıyorlar ya kaza geçirirsek parmağım kırıldı buzdan dolayı gözünü seveyim tatil et kar yok ama çok buz var karda varda en fazla 30 santim buzlardan okula 30 dakkada gidiliyor vali amca gözünü sevem tatil et
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Betül09.01.2017 22:04
SAYIN VALİ Gürsu çok soğuk ve her yer buz size yalvarıyorum yarın okullar tatil olsun . Şimdi okul merdivenleri buz tutmuştur ve oradan düşersek (ALLAH KORUSUN ) ayağımız kolumuz kırılır . Bunun için tatil yapın ne olur.
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vig09.01.2017 21:59
SAYIN VALİ LÜTVEN OKULAR TATİL OLSUN ( LÜTVENNNNNN )
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Adem KARABAŞ09.01.2017 21:53
Sayın valim heryer kar kar olsa neyse buz çocuklar okula nasıl gidecek bayırlar ful buz ve kar evin önünü kardan temizlemek için kürek kulanıyoruz lütfen okullar tatil olsun
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GÜLŞEN09.01.2017 21:50
SAYIN VALİM SABAH SAAT 5.30 DA SERVİSLERE BİNMEK İÇİN ARA SOKAKLARDAN YOLA ÇIKMAMIZ GEREKİYOR.LÜTFEN BİZLERİNDE ÇOLUĞU ÇOCUĞU VAR BİZLERİ RİSKE ATMAYIN.
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Veli09.01.2017 21:46
Ne olur tatil olsun illa bir yerimizi kırmamızmı lazım'OSMANGAZİ'de okullar tatil olsun lütfen bir açıklama yapın
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banu09.01.2017 21:44
yerler Buzlu çocuklar nasıl okula gidecek lütfen tatil edin okulları
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Ümit efe kaya09.01.2017 21:41
Sayın valim ben epilepsi hastasıyım kayıp düşer ve kafamı yere vurursam yada kafama bir buz kalıbı düşerse nöbet geçirebilirim ve benim gibi birsuru hasta arkadaşım var lütfen okullar yarın tatil olsun yerler buz çünkü yurunmuyor adım atamıyoruz lütfen sayın valim lütfen LÜTFEN TATILLLL
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FERDİ ÖZDEN ŞJA ZEKİ BURAK OKAY A İ H L 11E SINIFI09.01.2017 21:40
Okulları tatil edin sayın valim....
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Ceyda09.01.2017 21:37
Sayın valim kaplıkaya karın altında servisler nasıl çıkacak çocuklarımızın başına kaza gelirse kim vericek hesabını lütfen bu durumdan bizde memnun değiliz ama don tehlikesi var çocuklar okula gittikten sonra değil akşamdan yazın şu tatil haberini
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Yasin09.01.2017 21:36
vali amca tatil ett yolar buz kaygan havalar soğuk nasıl gitcez hadi vali amca tatil ett vali amca kurbanın olam istanbul tatil oldu burdada kar var bizim neyimiz eksik tatil ett vali amca
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İrem09.01.2017 21:31
Ya bursada çok kötü hava yerlerde özellikle de nilüferde buzlanma var bikac birkaç gün tatil olmalı
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Hamza09.01.2017 21:31
Bursa sinandede de oturuyorum burda nerdeyse kar 1 metre kaldırımlar buz tutmuş durumda yürümekte zorluk çekiyorum tatil edilmezse isyan ederim
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MERT09.01.2017 21:28
Vali Bey Lütfen Sakatlandım Ben Önceden Bügun Ayağım Kaydı ve Omzum 3.ye çıktı.4. Veya 5. Sefer Çıkması sonucu vidalama yapılcakmış.Mağdur olan biziz tatil verin ameliyat olmaya niyetim yok ve sorun kar değil kar tatili de demeyin lütfen buz tatili felan olsun
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VİP TİM yöneticisi09.01.2017 21:28
Sayın vali ve yardımcıları bu haberde milli olarak değerlendirilinde tatil kabul etmesi zorunludur. Ve bu arada yorum yapan bireyleri değerlindir miyorsunuz bu şikayet edilecek bir durum söz konusudur. O yüzden 183,8 TL ceza vardır. okul tatil olması zorunludur
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Ece09.01.2017 21:24
Vali amca lütfen okulları tatil et ya buzda kayıp düşebiliriz
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Valinin bekcisi09.01.2017 21:19
vali Allah rızası icin tatil yap cok buzlanma var
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alara09.01.2017 21:16
Buzlu havalarda okula gidilemiyor.Havalar çok soğuk ve kimse bir yerden bir yere gidemiyor.Lütfen merakta bırakılmayalım okullar tatil olsun
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tahacan tas09.01.2017 21:12
sayın vali amca mahalle arası don var yürüyemiyoruz tatil lazım
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Yusuf09.01.2017 20:58
Valli bey bursa osamangazi tatil olsun
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