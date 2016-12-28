Yarın İstanbul'da 30 Aralık okullar tatil mi? Son dakika Valilik açıklaması

www.star.com.tr son dakika haberleri bölümünden ulaşabileceksiniz. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, soğuk ve yağışlı hava batı bölgelerimizi etkisi altına alıyor. Akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da kar yağışı görülecek. Bugün akşam saatlerinde sulu kar şeklinde başlayacak yağış gece saatlerinde yerini kar yağışına bırakacak ve yeni yılın ilk gününe kadar kar yağışı İstanbul'da devam edecek. İstanbul'a kar yağışı başlamadan Büyükşehir Belediyesi de önlemlere hız kazandırdı. Yol kenarında hazır bekletilen karla mücadele araçları, trafikte yaşanabilecek olumsuz bir duruma anında müdahale edecek. İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? İstanbul Valiliği'nden tatil konusunda bir açıklama var mı? Kar tatiliyle ilgili gelecek bir açıklamaya haberimizden vebölümünden ulaşabileceksiniz.

İSTANBUL'DA YARIN 30 ARALIK CUMA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

İstanbul'da yoğun kar yağışı olacak haberini alan öğrenciler yarın okulların tatil olup olmayacağı konusunda bilgi almak için İnternette araştırma yapmaya başladı. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden şu ana kadar yapılmış herhangi bir açıklama yok. Okullara kar tatili konusunda Valilik'ten yapılacak son dakika açıklamasını haberimizden takip edebilirsiniz.

İSTANBUL'A 30 CM KAR YAĞACAK

İstanbul'da çarşamba karla karışık yağmur, perşembe ile 1 ocak Pazar günleri arasında ise fırtına eşliğinde (30-80 km/s) kuvvetli kar yağışlarının (3 ila 30 cm aralığında) yaşanacağı tahmin ediliyor. Kar yağışı ve fırtınanın İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bugün Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Bingöl çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

İSTANBUL KAR MÜCADELESİNE HAZIR

İstanbul'da kar yağışının başlamasıyla belediyenin önlemleri de hız kazandı. Yol kenarında hazır bekletilen karla mücadele araçları, trafikte yaşanabilecek olumsuz bir duruma anında müdahale edecek. İstanbul'da kar yağışının başlamasıyla karla mücadele önlemleri de tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlık ekipler, karla mücadele için gereken hazırlıkları yaparak yollardaki yerini aldı. İBB görevlisi Yaşar Yılmaz Güney, "Hazırlıklarımızı yaptık, güzergahlarımızda hazır bekliyoruz. Tuzlarımız hazır. Don ihtimaline karşı yolların temizliğini ve buzlamasını yapacağız. İnsanların güvenli şekilde yolculuk etmesini sağlayacağız" dedi.

YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE KAR ALARMI

Bugün Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu dışında yurt genelinde yağış bekleniyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve genellikle kar şeklinde olacağı ve İç Anadolu’nun güney ve batısı, Toroslar Mevkii, Afyonkarahisar, Isparta çevrelerinde yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar, Antalya’nın doğusu ve Mersin’in batı kesimlerinde kuvvetli yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Anadolu'nun batısında kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve kar yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 1

İstanbul: Çok bulutlu, Avrupa yakası hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu 6

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8

Bursa: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların, gece saatlerinden itibaren yoğun olmak üzere kar şeklinde olması bekleniyor) 5

Adana: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğu kesimleri ile zamanla il genelinin yağmurlu (Yağışların gece saatlerinden itibaren kıyılarda kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 14

Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu (Yağışların gece saatlerinden itibaren kıyılarda kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 12

Samsun: Çok bulutlu, akşam ilk saatlerinden itibaren yağmurlu 9

Trabzon: Çok bulutlu, ilk saatlerde hafif yağmur ve sağanak yağışlı 8

Erzurum: Çok bulutlu -1

Diyarbakır: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimleri kar yağışlı 9