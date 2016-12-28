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Yarın İstanbul'da 30 Aralık okullar tatil mi? Son dakika Valilik açıklaması

İstanbul'da bugün akşam saatlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Yarın İstanbul'da okullara kar tatili var mı? Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, İstanbul'a şiddetli kar yağışı geliyor. 3 gün boyunca etkili olacak kar yağışı nedeniyle şimdi öğrenci ve velileri okulların tatil olup olmayacağı sorusunu sormaya başladı. Bu akşam saatlerinde yağması beklenen kar yağışı için İstanbul Valisi Vasip Şahin'den herhangi bir açıklama var mı? Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul hava durumu ve son dakika tatil açıklamaları haberimizde.

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Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, soğuk ve yağışlı hava batı bölgelerimizi etkisi altına alıyor. Akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da kar yağışı görülecek. Bugün akşam saatlerinde sulu kar şeklinde başlayacak yağış gece saatlerinde yerini kar yağışına bırakacak ve yeni yılın ilk gününe kadar kar yağışı İstanbul'da devam edecek. İstanbul'a kar yağışı başlamadan Büyükşehir Belediyesi de önlemlere hız kazandırdı. Yol kenarında hazır bekletilen karla mücadele araçları, trafikte yaşanabilecek olumsuz bir duruma anında müdahale edecek. İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? İstanbul Valiliği'nden tatil konusunda bir açıklama var mı? Kar tatiliyle ilgili gelecek bir açıklamaya haberimizden ve www.star.com.tr son dakika haberleri bölümünden ulaşabileceksiniz.
 

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İSTANBUL'DA YARIN 30 ARALIK CUMA OKULLAR TATİL OLACAK MI?
 
İstanbul'da yoğun kar yağışı olacak haberini alan öğrenciler yarın okulların tatil olup olmayacağı konusunda bilgi almak için İnternette araştırma yapmaya başladı. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden şu ana kadar yapılmış herhangi bir açıklama yok. Okullara kar tatili konusunda Valilik'ten yapılacak son dakika açıklamasını haberimizden takip edebilirsiniz.
 
İSTANBUL'A 30 CM KAR YAĞACAK
 
İstanbul'da çarşamba karla karışık yağmur, perşembe ile 1 ocak Pazar günleri arasında ise fırtına eşliğinde (30-80 km/s) kuvvetli kar yağışlarının (3 ila 30 cm aralığında) yaşanacağı tahmin ediliyor. Kar yağışı ve fırtınanın İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde etkili olacağı tahmin ediliyor.
 
Bugün Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Bingöl çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
 

 
İSTANBUL KAR MÜCADELESİNE HAZIR
 
İstanbul'da kar yağışının başlamasıyla belediyenin önlemleri de hız kazandı. Yol kenarında hazır bekletilen karla mücadele araçları, trafikte yaşanabilecek olumsuz bir duruma anında müdahale edecek.  İstanbul'da kar yağışının başlamasıyla karla mücadele önlemleri de tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlık ekipler, karla mücadele için gereken hazırlıkları yaparak yollardaki yerini aldı. İBB görevlisi Yaşar Yılmaz Güney, "Hazırlıklarımızı yaptık, güzergahlarımızda hazır bekliyoruz. Tuzlarımız hazır. Don ihtimaline karşı yolların temizliğini ve buzlamasını yapacağız. İnsanların güvenli şekilde yolculuk etmesini sağlayacağız" dedi. 
 
YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE KAR ALARMI
 
Bugün Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu dışında yurt genelinde yağış bekleniyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve genellikle kar şeklinde olacağı ve İç Anadolu’nun güney ve batısı, Toroslar Mevkii, Afyonkarahisar, Isparta çevrelerinde yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar, Antalya’nın doğusu ve Mersin’in batı kesimlerinde kuvvetli yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
 
Anadolu'nun batısında kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
 
Ankara: Çok bulutlu ve kar yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 1 
 
İstanbul: Çok bulutlu, Avrupa yakası hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu 6 
 
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8 
 
Bursa: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların, gece saatlerinden itibaren yoğun olmak üzere kar şeklinde olması bekleniyor) 5 
 
Adana: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğu kesimleri ile zamanla il genelinin yağmurlu (Yağışların gece saatlerinden itibaren kıyılarda kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 14 
 
Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu (Yağışların gece saatlerinden itibaren kıyılarda kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 12 
 
Samsun: Çok bulutlu, akşam ilk saatlerinden itibaren yağmurlu 9 
 
Trabzon: Çok bulutlu, ilk saatlerde hafif yağmur ve sağanak yağışlı 8 
 
Erzurum: Çok bulutlu -1 
 
Diyarbakır: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimleri kar yağışlı 9 

Yorumlar

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Görkem30.12.2016 00:24
olsun lütfen bizim okulda direk düşüyordu lütfen
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Nurten30.12.2016 00:23
Ya artık bir açıklama yapın hem kırmızı alarm verildi diyorsunuz hemde okullar varmı yokmu bir karar veremiyorsunuz küçüçük çoçuklar sabahın soğunda yola cıkıcaklar yazık tatil bekliyoruz
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Mustsfa30.12.2016 00:17
Allah rızası için tatil olsun benim okulum 32 kilo metre
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seda30.12.2016 00:16
oncelıkle merhaba ben 9.sınıf ogrencısıyım herkes gıbı bende cok ıstıyorum ama once su cografya sınavımı olayım sonra tatıl yapın o kadar calıstım yarın sınavımız var sımdı tatıl olursa yenıden calısmak zorunda kalıcam.hem ayrıca oyle tatıl olunacak bır hava yok ıstanbulda tabı bu benım gorusum amaaaaa bılmıyorum ya bence tatıllık bır hava yok ..tesekuur ederım
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Esma29.12.2016 23:49
Vali amca noooooolur yarın Tatil olsu
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.29.12.2016 23:47
Saat 7:20 kalkıyioruz munubusle gidyioruz sonra yuryiorduz ıslak ıslak okula gidiyoruz akşam bide berbat lütfen yarın okul tatil olsun lütfen Sayın vali istanbulda yarın tatil odun bak bunca Örencik istiyorlar
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Emine29.12.2016 23:13
Yarın okullar tatil olsun Çunku bugun eve gelene kadar canım çıktı yarın saat okuldan 18:30 da çıkıcaz eve gelene kadar geç oluyor
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Samet29.12.2016 23:00
Okul uzak otobüsle gidip geliyorum. Hava çok soğuk allah rızası için okulu nolur tatil edin istanbul valimiz VASİP ŞAHİN...
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ege29.12.2016 22:54
allahım nolursun tatil olsun okullar yarrabbim amin
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SERCAN29.12.2016 22:47
Bugün okuldan eve za zor geldim yağmur olmasına rağmen karda hiç yürüyemez ya tatil olsun
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Melek29.12.2016 22:38
LÜTFEN TATİL OLSUN BİZİM EV ÇOK UZAK OKULA HASTA OLUCAM DİYE KORKUYOM L TFEN TATİL OLSUN :(
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ilkim nur29.12.2016 22:19
Yarin tatil olsun lutfennnnnn
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elif nur29.12.2016 22:15
vasip amca cok hastayim neolur okullari tatil et lutfen vasip amca allah senden raziolsun
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İrem29.12.2016 22:07
Konya selcuklu kar yagiyor tatil olsun valim
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HASAN29.12.2016 21:54
LUTFEN TATIL OLSUN DA OYUN OYNUYIM TABI ISTANNBUL'DA :( ACABA NE OLACAK COK MERAKLANDIM :)
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zehra29.12.2016 21:15
nolur tatil olsun yarın bugün eve gelene kadar canım çıktı
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.......29.12.2016 21:08
okulaaaarda taaatil olsuuuun:)
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mehmet29.12.2016 21:07
yarln okullar tatil
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melis29.12.2016 20:17
okular tatil olsun
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osman29.12.2016 20:04
Sayın vali lütfen yarın okulları tatil edermisiniz sabah altıda hava zifiri karanlikken okula gidiyoruz bizede acıyın cuma günü okulları tatil edin .
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Adem bozkurt29.12.2016 20:03
Okulların tatil olmasını merakla araştırıyorum. Kar yağsin artık ya
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Tuğçe29.12.2016 19:19
Tatil istiyoruz Vasip amca ne zamandan beri yüzümüz gülmüyo bari sen güldür bizim yüzümüzü lutfenn tatıl yap yarın okuluu
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İrem29.12.2016 18:52
Vasif amca nolur yarın okullar tatil olsun bir günlük okula gitmesek ölürmüyüz ?ben ölmem siz ölürmüsünüz bence onlarda ölmez bi Zamanlar sende çocuk değilmiydim
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Efe29.12.2016 18:44
tatil olsun nolurrr
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Selin28.12.2016 22:30
Okullar tatil olsun artik
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FilanMilan28.12.2016 21:12
Bir tatil olsun be vasip amca sevindiriRsin çocukları
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gamze28.12.2016 21:06
tatil bekliyoruzzzz :)
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şentürk28.12.2016 20:36
tatili bekliyoruz
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Tuğçe Emiroğlu28.12.2016 17:21
Sayın Valimiz yarın perşembe günü yoğun kar yağışı bekleniyor lütfen okulları 2 gün bile olsa tatil edermisiniz sabah 6 da gidiyoruz saatleri 9 30 olsun okula herzaman sabah 6 da gitmekten gözlerimiz şişti nolurrrrrrrrrrr???????? şu 3 günlük dünyada 5 gün okula gidiyoruz
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meral28.12.2016 17:03
okullar tatil olsun
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