İzmir'de yarın 11 Ocak Çarşamba okullar tatil mi? İzmir son dakika okullara tatil açıklaması

İzmir'de yarın (11 Ocak Çarşamba) okullar tatil mi? Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı İzmir'de de etkili oluyor. İzmir Valiliği son dakika açıklaması merakla beklenirken, öğrencilerin yarın İzmir'de okullar tatil mi sorusuna yanıt İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden geldi.

İZMİR'DE YARIN 11 OCAK ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL

İzmir'de etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle, İzmir il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

İzmir'de yoğun kar yağışı kent genelinde etkili oldu. Hemen hemen bütün ilçelerde kar yağışı etkili olurken, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden öğrencilere sevindirici bir haber geldi. Kar ve buzlanmayı dikkate alan ekipler, yarın 11 Ocak 2017 Çarşamba İzmir il genelinde eğitime bir gün ara verilmesini kararlaştırdı.

İZMİR'DE 10 OCAK SALI OKULLARIN TATİL OLDUĞU İLÇELER

İzmir'in Kiraz, Urla ve Tire ilçelerinde kar nedeniyle bugün (10 Ocak Salı) eğitime ara verildi. Böylece daha önce eğitime ara verildiği açıklanan Karaburun ve Bergama ilçeleriyle İzmir'de eğitime ara verilen ilçe sayısı 5'e yükseldi.

YURTTA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolunun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin, Mersin ve Adana çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Muğla, Antalya ve Mersin'in kıyı ve alçak kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Muğla merkez ile iç ve yüksek kesimleri, Antalya ve Mersin'in iç ve yüksek kesimleri (Rakımı 800 metre ve üzeri olan yerler), Isparta, Burdur ile Konya'nın güneybatı ve Karaman'ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.