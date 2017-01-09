İzmir'de yarın 11 Ocak Çarşamba okullar tatil mi? Son dakika İzmir Valiliği açıklaması

İzmir'de yarın (11 Ocak Çarşamba) okullar tatil mi? Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı İzmir'de de etkili oluyor. İzmir Valiliği son dakika açıklaması merakla beklenirken, öğrenciler yarın İzmir'de okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor.

İZMİR'DE YARIN 11 OCAK ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL Mİ?

İzmirli öğrencilerin kar tatili haberi için gözü kulağı İzmir Valiliği'nde. Şimdilik yarın için Valilik'ten yapılan bir açıklama olmadı. Okulların tatil edildiğiyle ilgili gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

İZMİR'DE 10 OCAK SALI OKULLARIN TATİL OLDUĞU İLÇELER

İzmir'in Kiraz, Urla ve Tire ilçelerinde kar nedeniyle bugün (10 Ocak Salı) eğitime ara verildi. Böylece daha önce eğitime ara verildiği açıklanan Karaburun ve Bergama ilçeleriyle İzmir'de eğitime ara verilen ilçe sayısı 5'e yükseldi.

YURTTA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolunun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin, Mersin ve Adana çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Muğla, Antalya ve Mersin'in kıyı ve alçak kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Muğla merkez ile iç ve yüksek kesimleri, Antalya ve Mersin'in iç ve yüksek kesimleri (Rakımı 800 metre ve üzeri olan yerler), Isparta, Burdur ile Konya'nın güneybatı ve Karaman'ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.