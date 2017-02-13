Yarın Samsun'da okullar tatil mi? 14 Şubat 2017 Salı Samsun Valiliğinden kar tatili açıklaması var mı? Samsun'da yaşayan binlerce öğrenci bu soruların cevabının peşine düşmüş durumda. Meteorolojinin yaptığı son dakika uyarısına göre, yarın Samsun'da yoğun kar yağışı etkili olacak. Bu geceden itibaren başlayacak yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkileyebilir. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiği de uyarıda yer alıyor.

SAMSUN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Samsun'da yaşayan binlerce öğrenci şimdi, Yarın Samsun'da 14 Şubat okullar tatil mi? Samsun Valiliğinden son dakika kar tatili açıklaması var mı? sorusunun yanıtının peşinde. Yoğun kar yağışının beklendiği ilde Meteoroloji son dakika uyarısında bulundu. Samsun Valiliğinden şimdilik okulların tatil olduğuyla ilgili bir açıklama yok. Samsun Valiliği veya MEB Müdürlüğünden yapılacak son dakika kar tatili açıklamalarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çanakkale'nin doğu kesimleri, Balıkesir'in kuzey çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden, Batı Akdeniz'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerimizde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yağışların bugün (pazartesi) yoğun kar (21 cm ve yukarı) şeklinde olması beklendiğinden, meydana gelecek olumsuzluklara (Buzlanma ve don, ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Çanakkale'nin doğusu ve Balıkesir'in kuzeyinin hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.

EGE

Genellikle parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Genellikle parçalı ve çok bulutlu, batısı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Bölgenin batısında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde güney kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte bölge genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyıları ile zamanla bölge geneli aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Amasya ve Çorum dışında bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya dışında bölge genelinin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman dışında bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.