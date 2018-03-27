Yaşar Yıldırım kimdir Eski futbolcu Yaşar Yıldırım kaç yaşında öldü?
Yaşar Yıldırım kimdir aslen nerelidir son dakika eski futbolcu Yaşar Yıldırım neden nasıl öldü merak ediliyor. Başına mermi düşen Yaşar Yıldırım ölüm haberi sevenleri yasa boğuldu. Yaşar Yıldırım futbolcu kariyeri nasıldır? Gazipaşa Mahallesi Taksim Caddesi'nde yürüyen Yaşar Yıldırım'ın kafasına tadilat yapılan bir binanın ikinci katından mermer parçası düştü. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaşar Yıldırım futbolu bıraktıktan sonra 6 yıl Trabzonspor alt yapısında kaleci antrenörlüğü de yapmıştır. Ayrıca Giresunspor ve Adanaspor'da da kaleci antrönörlüğü yaptığı belirtildi.
Yaşar Yıldırım kimdir biyografisi merak ediliyor. Hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası Yıldırım, Trabzon’un köklü kulüplerinden İdman Ocağı’ndan yetişip, profesyonel olarak Hopaspor, Fatsaspor, Sivasspor, Muşspor ve Telekomspor’da kalecilik yaptı. Kaleci antrenörlüğüne başladıktan sonra Trabzonspor’da 6 sezon görev yaptı. Yıldırım ardından Tokat, Adıyaman, Giresun gibi birçok takım ile en son Adanaspor’da kaleci antrönörlüğü görevlerinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Alınan bilgiye göre, Gazipaşa Mahallesi Taksim Caddesi'nde yürüyen Yaşar Yıldırım'ın (55) kafasına tadilat yapılan bir binanın ikinci katından mermer parçası düştü.
Başına mermer düşen eski futbolcu Yaşar Yıldırım hayatını kaybetti
Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Gazipaşa Mahallesi Taksim Caddesi’nde meydana geldi. Çevrede bulunan 4 katlı apartmanın 2’nci katında yapılan tadilat çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle evin balkon kısmında yer alan mermer parçaları düştü. Binadan düşen mermer parçalarından bir kısmı o sırada kaldırımda yürüyen, geçmişte farklı futbol kulüplerinde kalecilik yapan Yaşar Yıldırım’ın başına isabet etti. Aldığı darbeyle kanlar içinde kalan Yıldırım, ambulansla kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerine gelerek tadilatta olan apartman dairesi ve çevresinde incelemelerde bulundu.
Hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası Yıldırım, Trabzon’un köklü kulüplerinden İdman Ocağı’ndan yetişip, profesyonel olarak Hopaspor, Fatsaspor, Sivasspor, Muşspor ve Telekomspor’da kalecilik yaptı. Kaleci antrenörlüğüne başladıktan sonra Trabzonspor’da 6 sezon görev yaptı. Yıldırım ardından Tokat, Adıyaman, Giresun gibi birçok takım ile en son Adanaspor’da kaleci antrönörlüğü görevlerinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
YAŞAR YILDIRIM KİMDİR?
Hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası Yaşar Yıldırım 55 yaşındadaydı. Trabzon’un köklü kulüplerinden İdman Ocağı’ndan yetişip, profesyonel olarak Hopaspor, Fatsaspor, Sivasspor, Muşspor ve Telekomspor’da kalecilik yaptı. Kaleci antrenörlüğüne başladıktan sonra Trabzonspor’da 6 sezon görev yaptı. Yıldırım ardından Tokat, Adıyaman, Giresun gibi birçok takım ile en son Adanaspor’da kaleci antrönörlüğü görevlerinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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