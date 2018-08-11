Yaşayan mesleği tercih eden kazanır

Üniversiteli olmak isteyen adaylar yeni sınav sisteminin ilk tercihlerini yapıyor. 14 Ağustos’a kadar sürecek bu dönemde en doğru tercihi yapabilmeleri için öğrencilere tavsiyelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın; seçilen bölümün, ekonomik kazancı ve mesleğin onurla taşınması gibi unsurlara dikkat çekti. Öğrencilerin ellerindeki puanların ‘sermayeleri’ olduğunu ve çok iyi kullanılması gerektiğini belirten Dr. Aydın, “Meslekler de insanlar gibi doğar, büyür ve ölür. Bu nedenle doğru tercih yapmak için öncelikle moda olan değil yaşayan bir bölüm tercih edilmelidir. Eğitim, sağlık, bilişim, elektronik, makine, gıda gibi alanlar insan var olduğu sürece ihtiyaç duyulan alanlara örnektir. İkinci olarak seçilen bölüm mezun olduktan sonra kişiye ekonomik olarak fayda sağlıyor mu buna bakılmalı. Üçüncü olarak dikkat edilmesi gereken şey kişinin sevdiği mesleği yapması ve onurla taşıması” diye konuştu.

ÜNİVERSİTEYİ GEZİN

Bölümün iş imkanları nasıl? Size uygun mu? Size ne katkısı olabilir? Tüm bu sorulara doğru yanıtlar bulunması gerektiğini belirten Dr. Aydın, “Hayatınızı şekillendirecek üniversitenin akademik ve fiziki imkânlarını mutlaka yerinde görün. Görmediğiniz bir üniversiteyi tercih etmeyin” dedi.

Bünyelerindeki 16 fakülte ve 270 bölümde yaklaşık 41 bin öğrenciye eğitim verdiklerini ifade eden Dr. Aydın sözlerini şöyle sürdürdü: “Ortalamaya baktığımızda öğrencilerimizin yüzde 40’ını burslu okutuyoruz. Erasmus ya da değişim programıyla yurtdışına çıkan öğrencilerimiz, pek çok yabancı üniversiteden de diploma sahibi olabiliyor.”