Yatağan Termik Santrali'nin kömür bandı çöktü: 9 kişi yaralı

Muğla Valisi Esengül Civelek, Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sisteminin çöktüğünü, ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını, içerde kalan 2 kişinin kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. İtfaiye ve AFAD ekipleri, kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Olayla ilgili açıklama yapan Muğla Valisi Esengül Civelek, "Yatağan Termik Santrali'ndeki kazanları besleyen kömür bant sisteminin çökmesi sonucu ilk olarak olay yerinde 9 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler içerde kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık ve arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Santraldeki kurtarma çalışmaları sürerken ambulanslara alınan yaralılar bölgedeki hastanelere gönderildi.