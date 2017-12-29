Yataklı sinema salonu nerede açıldı? Yataklı sinemanın bilet fiyatları kaç tl? Milyonlarca vatandaş bu soruların cevaplarını birbirlerine sormaya başladılar. Türkiye’de yataklı sinema oldukça merak edilen konular arasına girdi. Güney Kore’de çok yaygın olan yataklı sinemalarda fiyatlar ne kadar? Türkiye’deki yataklı sinema salonları ikişer kişilik 24 locadan oluşuyor. Tek kişilik bilet almak mümkün değil, 2 kişilik loca bileti satılıyor. Dev beyaz perdenin karşısında yatağınızda uzanarak filmi seyretmenin bedeli 2 kişilik bir loca için 150 lira. Sınırsız ve ücretsiz patlamış mısır ve içecek ikramı da yapılıyor. Salonda film arası verilmiyor, reklam yayınlanmıyor. İşte merak edilen Yataklı sinema salonu nerede açıldı? Yataklı sinemanın bilet fiyatları kaç tl? sorularının yanıtı sizlerle…

YATAKLI SİNEMA NEREDE AÇILDI?

Yataklı sinema, Türkiye'de ilk kez İstanbul'da bir AVM bünyesinde sinemaseverlerin hizmetine açıldı. Yoğun ilgi gören yataklı sinemanın bilet fiyatları ise oldukça merak ediliyor. Peki yataklı sinemanın bilet fiyatları ne kadar?

YATAKLI SİNEMA YORUMLARI

YATAKLI SİNEMA FİYATLARI

Salon ikişer kişilik 24 locadan oluşuyor. Tek kişilik bilet almak mümkün değil, 2 kişilik loca bileti satılıyor. Dev beyaz perdenin karşısında yatağınızda uzanarak filmi seyretmenin bedeli 2 kişilik bir loca için 150 lira. Sınırsız ve ücretsiz patlamış mısır ve içecek ikramı da yapılıyor. Salonda film arası verilmiyor, reklam yayınlanmıyor. Kullanıcılar yatakları uzaktan kumanda ile istediği şekilde beline göre ayarlayabiliyor. Yatak çarşafları ve yastık kılıfları her seans sonrası değiştiriliyor. Sinemaseverlerin yeni salonlara ilgisi büyük.