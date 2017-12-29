Yataklı sinema salonu nerede açıldı? Yataklı sinemanın bilet fiyatları kaç tl?
Yataklı sinema salonu nerede açıldı? Yataklı sinemanın bilet fiyatları kaç tl? Vatandaşlar bu soruların yanıtlarını merak ediyor. Türkiye’de bir ilkin yaşandığı yataklı sinema salonları nerelerde olacak? İstanbul yataklı sinema nerede? İstinye Park yataklı sinema şuan rağbet gören yerlerden biridir. Peki ilk yataklı sinema uygulaması hangi ülkede gerçekleşti? Milyonlarca insanı şaşırtan Türkiye’de yataklı sinema uygulamasına sosyal medyadan yorumlar gecikmedi. Vatandaşların evde, kanepede uzanarak televizyon izleme keyfi artık sinema salonuna taşındı. İstanbul İstinye Park alışveriş merkezindeki sinemada 1 salon yataklı hale getirildi. Güney Kore'li şirket Türkiye piyasasına girdikten sonra yenileme çalışmalarına başlamıştı. Güney Kore'de de 3 adet bulunan yataklı sinema konseptini Türkiye'ye getirdiler. İşte sık sık gündeme konu olan Yataklı sinema salonu nerede açıldı? Yataklı sinemanın bilet fiyatları kaç tl? sorularının yanıtı haberimizde…
Yataklı sinema salonu nerede açıldı? Yataklı sinemanın bilet fiyatları kaç tl? Milyonlarca vatandaş bu soruların cevaplarını birbirlerine sormaya başladılar. Türkiye’de yataklı sinema oldukça merak edilen konular arasına girdi. Güney Kore’de çok yaygın olan yataklı sinemalarda fiyatlar ne kadar? Türkiye’deki yataklı sinema salonları ikişer kişilik 24 locadan oluşuyor. Tek kişilik bilet almak mümkün değil, 2 kişilik loca bileti satılıyor. Dev beyaz perdenin karşısında yatağınızda uzanarak filmi seyretmenin bedeli 2 kişilik bir loca için 150 lira. Sınırsız ve ücretsiz patlamış mısır ve içecek ikramı da yapılıyor. Salonda film arası verilmiyor, reklam yayınlanmıyor. İşte merak edilen Yataklı sinema salonu nerede açıldı? Yataklı sinemanın bilet fiyatları kaç tl? sorularının yanıtı sizlerle…
YATAKLI SİNEMA NEREDE AÇILDI?
Yataklı sinema, Türkiye'de ilk kez İstanbul'da bir AVM bünyesinde sinemaseverlerin hizmetine açıldı. Yoğun ilgi gören yataklı sinemanın bilet fiyatları ise oldukça merak ediliyor. Peki yataklı sinemanın bilet fiyatları ne kadar?
YATAKLI SİNEMA YORUMLARI
YATAKLI SİNEMA FİYATLARI
Salon ikişer kişilik 24 locadan oluşuyor. Tek kişilik bilet almak mümkün değil, 2 kişilik loca bileti satılıyor. Dev beyaz perdenin karşısında yatağınızda uzanarak filmi seyretmenin bedeli 2 kişilik bir loca için 150 lira. Sınırsız ve ücretsiz patlamış mısır ve içecek ikramı da yapılıyor. Salonda film arası verilmiyor, reklam yayınlanmıyor. Kullanıcılar yatakları uzaktan kumanda ile istediği şekilde beline göre ayarlayabiliyor. Yatak çarşafları ve yastık kılıfları her seans sonrası değiştiriliyor. Sinemaseverlerin yeni salonlara ilgisi büyük.
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